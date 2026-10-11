Зеленський вже обговорював із представниками команди Трампа можливість проведення виборів

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 11 жовтня, в інтерв’ю ABC News, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами Зеленського, якщо президент США Дональд Трамп справді зацікавлений у проведенні виборів в Україні, він може передати російському диктатору Владіміру Путіну пропозицію про двомісячне перемир’я.

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«Якщо президент Трамп дійсно хоче виборів, будь ласка, передайте путіну: дайте нам два місяці, 60 днів паузи. Повне припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. І звісно, ми приймемо будь-який вибір нашого народу», – заявив президент.

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Він також повідомив, що вже обговорював із представниками команди Трампа можливість проведення виборів за умови припинення бойових дій.

Крім того, Зеленський підтвердив готовність України до енергетичного перемир’я, якщо воно передбачатиме взаємні зобов’язання сторін. За його словами, він неодноразово пропонував такий крок американському президенту та його команді.

«Не атакуйте нас. Не вбивайте наших дітей. Ми припинимо атакувати ваш дизель і нафтопереробні заводи. Думаю, це справедлива угода», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто обрати нового главу держави. За його словами, Володимир Зеленський нібито створює проблеми для всього світу. Так американський лідер відповів на запитання журналістів про критику угоди між Вашингтоном і Москвою щодо постачання російського дизельного пального, зазначивши, що має інший погляд на цю ситуацію.