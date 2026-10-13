Один з БпЛА пошкодив медзаклад на Хмельниччині

На Хмельниччині російський ударний безпілотник пошкодив медичний заклад. Внаслідок атаки постраждали четверо пацієнтів, повідомив у вівторок, 13 жовтня, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За словами посадовця, росіяни протягом доби кілька разів атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. У регіоні працювала ППО, про результати її роботи Тюрін пообіцяв розповісти згодом.

Втім, під час однієї з атаки росіяни пошкодили медичний заклад в області. Внаслідок удару в установі пошкоджені вікна та вхідна група. Крім того, ушкоджень зазнали автомобілі, припарковані поруч.

«Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Їм надали необхідну медичну допомогу», – повідомив Сергій Тюрін.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Інформація про загиблих внаслідок атаки на медзаклад не надходила.

Зазначимо, вранці 13 жовтня росіяни вчергове атакували реактивним дроном Львівську область. Один з БпЛА впав на житловий будинок у селі Мурованому біля Львівської громади. Внаслідок атаки зайнялися пожежі у трьох будинках, згоріли гараж та машини. На місці прильоту вилучили реактивний двигун БпЛА.