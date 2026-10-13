Росіяни атакували Україну ракетами «Іскандер-М»/С-400

Увечері понеділка, 12 жовтня, російські окупанти атакували Київ шістьма балістичними ракетами. Їх виявили лише під час безпосередньої атаки – Повітряні сили ЗСУ не отримували інформації про пуски.

За даними пресслужбі Повітряних сил, близько 22:10 росіяни атакували кілька районів Києва шістьома балістичними ракетами.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що вибухи у місті пролунали до оголошення повітряної тривоги.

«Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

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За даними «Центру протидії дезінформації», у мережі поширилися припущення, що ракети не зафіксували через припинення передавання Україні розвідувальних даних. У ЦПД повідомили, що інформація уточнюється та закликали не поширювати неперевірені твердження.

У ранковому зведенні 13 жовтня Повітряні сили повідомили, що Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 з Брянської області Росії. За словами радника президента Сергія «Флеша» Бескрестнова, «це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів». Він закликав не робити передчасних висновків та висловив сумнів, що західні партнери припинять надавати Україні розвідінформацію.

Нагадаємо, 11 жовтня Financial Times з посиланням на європейських посадовців повідомило, що США погрожували Україні припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, якщо та не припинить здійснювати удари по російських НПЗ. Погрози зʼявилися на тлі заяви Дональда Трампа про угоду з Владіміром Путіним про закупівлю в Росії мільйонів тонн дизелю.

За даними The Kyiv Independent, серед тих, кому дзвонили американські посадовці з вимогами не завдавати ударів по російських НПЗ, були головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Представники Білого дому телефонували низці посадовців та військових та «чітко дали зрозуміти», що США покладуть на Україну відповідальність, якщо російська енергетична інфраструктура опиниться під атакою.