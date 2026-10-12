США телефонували Михайлу Драпатому з погрозами

Серед тих, кому представники адміністрації Дональда Трампа телефонували з вимогами не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, був Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомило українське англомовне медіа The Kyiv Independent із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, Україну заздалегідь не поінформували про те, що Дональд Трамп планує оголосити про енергетичне перемир’я. Після цієї заяви американці почали тиснути на Україну, вимагаючи утримуватися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Представники адміністрації американського президента телефонували високопосадовцям України, зокрема військовим і урядовцям, та погрожували припинити обмін розвідданими й постачання зброї за механізмом PURL в разі атак на російські НПЗ.

Співрозмовники The Kyiv Independent розповіли, що американці «чітко дали зрозуміти»: США покладуть на Україну відповідальність, якщо російська енергетична інфраструктура опиниться під атакою. Серед тих, хто отримав дзвінок із Вашингтона, були заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

«Вони телефонували всім вищим військовим посадовцям із погрозами. Вони кажуть усім, що припинять як обмін розвідданими, так і постачання за програмою PURL», – цитує The Kyiv Independent анонімне джерело.

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Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп звинуватив Україну в дефіциті дизельного пального у світі. Президент США заявив, що причиною цього нібито стали українські атаки на російські НПЗ. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші об’єкти в Росії.

14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемир’я – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Володимир Зеленський висловив згоду, однак зауважив, що Україна утримається від атак лише за умови, що Росія також не завдаватиме ударів по українських енергетичних об’єктах. Однак у Кремлі відкинули цю ініціативу.

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Владіміром Путіним домовився про постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки. Для цього Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка до 7 квітня дозволила продаж, доставку, розвантаження та імпорт російського дизельного пального.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що вперше чує про таку домовленість, однак висловив готовність до деескалаційних кроків. Проте президент зауважив, що Росія не демонструє готовності припиняти удари по енергетичній інфраструктурі України.

12 жовтня газета Financial Times повідомила, що окрім українців США телефонували представникам європейських столиць, намагаючись домогтися припинення обстрілів російських НПЗ з боку України.