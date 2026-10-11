Володимир Зеленський заявив, що будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними

Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це у неділю, 11 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що російський диктатор Владімір Путін не демонструє готовності припиняти удари по енергетиці України.

За словами українського президента, будь-які кроки для зниження напруженості мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

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«Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями», – зазначив Зеленський.

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Президент також навів дані про інтенсивність російських атак. Лише за один тиждень російські війська застосували проти України 75 ракет, 1540 керованих авіаційних бомб і понад 1640 ударних безпілотників. За його словами, 60% дронів були реактивними.

Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо постачання російського дизельного пального після того, як Україна не погодилася на заклики припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Напередодні Трамп також звинуватив Зеленського в недостатніх зусиллях для досягнення домовленостей.