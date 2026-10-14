Володимир Зеленський висловився про відносити України та США

Президент України прокоментував тиск Дональда Трампа, а також угоду між США та Росією щодо торгівлі дизельним паливом. На думку Володимира Зеленського, американський президент обрав «неправильний бік», через що Україна втрачає сильного партнера – США. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану в програмі Piers Morgan Uncensored, передає «Європейська правда».

У розмові з Пірсом Морганом Володимир Зеленський розповів, що засмучений рішенням Дональда Трампа підтримати Росію, зокрема уклавши угоду щодо торгівлі дизельним паливом. Зеленський наголосив, що йдеться не про його особисті почуття, а про виживання України. Водночас на запитання, чи почувається він «зрадженим», президент України відповів ствердно.

«Справді, так (почуваюся зрадженим). Відверто кажучи, між нами. Але я маю на увазі, що ситуація дещо складніша, ніж просто мої емоції чи почуття. Наша країна повинна вижити», – сказав Володимир Зеленський.

На думку українського президента, угода між США та Росією щодо торгівлі дизельним паливом свідчить про те, що Україна втрачає «сильного партнера». Водночас він наголосив, що, попри позицію США, Україна не може здатися.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми не можемо бути слабкими. Інакше ми не зможемо вижити. Ми не продаємо свою країну. Для нас це не бізнес. Це наше життя. Це наша країна, наше тіло, наш дім, наші діти. І це надзвичайно важливо для нас. Саме тому це боляче, коли президент Трамп стає на інший бік – не наш», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також припустив, що на рішення Дональда Трампа обрати «неправильний бік» могли вплинути його радники. Водночас український президент вважає, що США можуть і надалі бути посередником між Україною та Росією.

«Але якщо ти посередині, то маєш залишатися там, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який є правильним», – наголосив президент України.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував обмеження роботи терміналів супутникового зв’язку Starlink, яке сталося в ніч на середу, 14 жовтня. Президент наголосив, що це рішення є помилковим, оскільки може призвести до людських втрат.

«Ми розуміємо, що відбувається. Це їхнє рішення. Звісно, це велика помилка, є багато людських втрат. Люди гинутимуть, якщо атаки продовжаться і Starlink не працюватиме. Моє повідомлення: це велика помилка – можливо, це велика технічна помилка, – але ми просимо ввімкнути їх знову. Це буде чесно, справедливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що о 21:05 ексміністр оборони Михайло Федоров повідомив про часткове відновлення роботи Starlink на швидкості до 160 км/год.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп поклав на Володимира Зеленського відповідальність за дефіцит дизельного палива у світі, аргументувавши це атаками України на російські нафтопереробні заводи. 11 жовтня американський президент оголосив про нібито енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Після цієї заяви українські та європейські посадовці почали отримувати дзвінки з адміністрації Дональда Трампа з погрозами. Американці заявили, що припинять обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні в разі ударів по російських НПЗ. Серед тих, хто отримав такі дзвінки, були заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Крім того, 12 та 13 жовтня Україна не отримала від партнерів попереджень про російські балістичні ракети, спрямовані на Київ. Крім того, компанія SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні, що призвело до зриву місій Сил оборони.