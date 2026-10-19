Президент США звинуватив Володимира Зеленського у небажанні завершувати російсько-українську війну

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у відсутності бажання завершити російсько-українську війну. На думку американського лідера, президент України «ймовірно, ніколи не хотів» досягти миру. Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, передає «Українська правда».

У своєму дописі Дональд Трамп вкотре заявив, що нібито через атаки України на російські нафтопереробні заводи у світі виник дефіцит дизельного пального. Через це, за словами Трампа, страждають «бізнеси всіх видів», зокрема й американські підприємці.

«Зеленський використовує нафтопереробні заводи в Росії як ціль, знаючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного пального, зокрема у Сполучених Штатах. Фермери, ранчери та бізнеси всіх видів сильно страждають від цього, але Росія, тим не менш, відправляє за низькою ціною мільйони барелів дизелю по всьому світу», – йдеться у дописі Дональда Трампа.

Також американський президент заявив, що бере участь у переговорах щодо миру між Україною та Росією і не хоче «робити нічого, що безглуздо відштовхнуло б Росію від столу переговорів». Президент США також запевнив в успіху у переговорах, зокрема щодо звільнення полонених.

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Водночас Трамп заявив, що Володимир Зеленський міг би укласти вигідну мирну угоду два роки тому, але нібито не хоче й ніколи не хотів закінчити війну. Крім того, Трамп звинуватив Зеленського у втраті океану.

«Зеленському байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які йому, відомо, дає Європа і які в минулому давав йому корумпований Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи й не хотів. Два роки тому він міг би укласти кращу угоду, ніж зараз. Його країна в руїнах, значна частина його землі втрачена, його океани та моря втрачені, а його чоловіче населення поранене та/або загинуло», – заявив президент США.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що Росія «робить дуже мало» для допомоги Ірану у війні проти США.

Нагадаємо, у вересні президент США звинуватив Україну в дефіциті дизельного пального у світі й висунув Володимиру Зеленському вимогу щодо припинення атак на російські НПЗ. 11 жовтня Дональд Трамп заявив про енергетичне перемирʼя між Україною та Росією, а Києву та Європі США пригрозили припиненням обміну розвідданими, а також зупинкою постачання зброї. Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що нічого не знав про заявлений Трампом формат перемирʼя з Росією, однак висловив згоду припинити атаки на російські обʼєкти енергетики, якщо росіяни також утримаються від таких ударів.

Однак російські військові продовжили удари по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас 12 та 13 жовтня США не попередили Україну про пуски російських балістичних ракет по Києву, а 14 жовтня в Україні обмежили роботу супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони.

Коментуючи ці події, Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп обрав «неправильний бік», а в інтервʼю для Bloomberg висловив думку, що США намагаються схилити Україну до капітуляції.

Крім того, у ніч на 19 жовтня американські військові знову не попередили Україну про пуски російських балістичних ракет.