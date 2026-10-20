41-річний киянин влаштував стрілянину у ТЦК

У Києві оголосили підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в ТЦК та СП. Нападник здійснив сім прицільних пострілів із пістолета. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомили в Нацполіції Києва та Офісі генерального прокурора.

Відомо, що група поліцейських і військових 19 жовтня близько 18:45 доставила чоловіка до ТЦК та СП, оскільки під час перевірки документів з’ясувалося, що киянин перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Про це свідчили дані системи «Оберіг».

Уже перебуваючи в будівлі ТЦК, 41-річний киянин дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік поліцейських та військових. Встановлено, що чоловік не мав дозволу на носіння вогнепальної зброї.

Унаслідок стрілянини поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП. Усіх постраждалих госпіталізували. Станом на 20 жовтня один поліцейський та один військовий перебувають у реанімації.

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«Чоловіка затримали. Під час обшуку в його помешканні знайшли арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів: автомати, гладкоствольну й нарізну зброю, набої різного калібру та бойову ручну гранату», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Чоловіку повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше людей, посяганні на життя правоохоронців, а також незаконному поводженні зі зброєю. Максимальне покарання, передбачене санкціями відповідних статей, – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня Нацполіція повідомила, що в приміщенні одного з київських ТЦК та СП сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали поліцейські та військові.