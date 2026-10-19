У приміщенні ТЦК у Печерському районі Києва сталася стрілянина

У понеділок, 19 жовтня, у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Печерському районі Києва сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Про це повідомили в Національній поліції України.

За попередньою інформацією правоохоронців, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію.

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Поранення отримали троє поліцейських та троє військовослужбовців. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

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«Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції», – додали у дописі.

Нагадаємо, 11 жовтня у Шептицькому 47-річний чоловік під час перевірки документів завдав ножового поранення в шию 43-річному військовослужбовцю ТЦК та втік. За даними поліції та прокуратури Львівщини, під час інциденту чоловік також стріляв у поліцейського. Правоохоронці затримали підозрюваного.