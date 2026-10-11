На Львівщині чоловік поранив військового ТЦК

У неділю, 11 жовтня, у Шептицькому на Львівщині невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК та поранив його у шию, ймовірно, ножем. Потерпілого госпіталізували, він перебуває у реанімації. Про це повідомила пресслужба поліції.

Зазначають, що напад стався близько 16:20 на вулиці Тарнавського. За попередніми даними правоохоронців, військовослужбовець був у складі групи, яка проводила оповіщення населення щодо мобілізації та перевіряла військово-облікові документи.

«Невідомий чоловік завдав військовому удару в шию та втік. Інші учасники групи надали пораненому домедичну допомогу й викликали швидку», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу нападника та розшукують його. До пошуків залучили слідчо-оперативну групу Шептицького районного відділу поліції, оперативників карного розшуку та інші служби поліції Львівщини. Правову кваліфікацію події правоохоронці наразі визначають.

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У Львівському обласному ТЦК та СП уточнили, що оповіщення проводила спільна група військовослужбовців і поліцейських. «Нападник ударив військовослужбовця районного ТЦК у ділянку шиї предметом, схожим на ніж. Пораненому надають медичну допомогу в реанімації», – повідомили в ТЦК та СП.

Нагадаємо, 21 серпня у Львові на вулиці Степана Бандери смертельно поранили ножем 55-річного військовослужбовця Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП Олександра Боднара. Він загинув під час виконання службових обов’язків. За даними поліції, нападник отримав кульове поранення. Це було третє вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові. 3 грудня 2025 року під час перевірки документів ножем смертельно поранили 37-річного Юрія Бондаренка, а 2 квітня 2026 року на вулиці Патона від ножового поранення шиї загинув 52-річний Олег Авдєєв. Суди у цих справах тривають.