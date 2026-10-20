Монумент Імре Надю встановили у сквері імені Героїв Майдану

У вівторок, 20 жовтня, у сквері імені Героїв Майдану в Ужгороді відкрили пам’ятник прем’єр-міністру Угорщини Імре Надю. Монумент встановили до 70-ї річниці Угорської революції.

Як повідомили у Закарпатській обласній раді, у відкритті пам’ятника взяли участь мер Будапешта Гергей Корачонь, посол України в Угорщині Федір Шандор, голова облради Роман Сарай, а також духовенство та громадськість.

«Події 1956 року в Будапешті та українська Революція Гідності мають спільного ворога – імперський тоталітаризм, який прагне знищити право вільних народів на самовизначення. Постать Імре Надя стала світовим символом безкомпромісного спротиву тоталітаризму», – зазначили в обласній раді.

Що відомо про Імре Надя

Майбутній політик народився у 1896 році в селянській родині. Під час Першої світової війни служив в австро-угорській армії та потрапив до російського полону. Згодом вступив у Червону гвардію, став членом Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та агентом-інформатором під ім'ям Володимир Надь.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Серед документів, переданих у 1989 році в Угорщину, були списки арештованих згідно з доносами Надя й довідка з Центрального архіву КГБ про подальшу їх долю. Згодом усіх реабілітували.

В Угорщину Імре Надь повернувся у 1944 році, зайняв посаду міністра рільництва тимчасового уряду, а з 1947 року став членом політбюро комуністичної партії.

У 1953 році Надь став прем’єр-міністром, оголосивши свою програму реформ. Серед іншого, вона передбачала скасування переслідування куркулів, уповільнення колективізації та лібералізацію духовного життя. Через два роки політика зняли з посади очільника уряду та виключили з партії.

23 жовтня 1956 року в Будапешті розпочалась революція і під тиском вимог повстанців Угорська партія трудящих повернула Імре Надя на місце прем’єр-міністра коаліційного уряду. Програма останнього передбачала проведення вільних виборів, вивід радянських військ з Угорщини та нейтралітет країни.

Коли радянські військові оточили Будапешт, Надь оголосив про вихід Угорської Народної Республіки з Організації Варшавського договору та звернувся по допомогу до країн Заходу і США. 21 листопада Імре Надя обманом вивезли в розташування радянських військ і заарештували. Політика повісили у Будапешті 16 червня 1958 року.