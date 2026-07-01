Це 83 скульптурка в обласному центрі Закарпаття

Засновнику Закарпатської обласної клінічної лікарні Андрію Новаку встановили скульптурку. Подію присвятили 160 річниці з дня створення лікарем медзакладу в Ужгороді.

Як повідомили в ЗОКЛ ім. Новака у вівторок, 30 червня, мініскульптуру розташували на великому камені у внутрішньому дворику медзакладу.

«Андрій Новак побудував цю лікарню та очолював її протягом 54 років. Патріарх медицини назавжди увійде в історію Закарпаття, займаючи місце серед відомих постатей краю, таких як митці Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай та єпископ Теодор Ромжа», – розповів директор лікарні Юрій Яцина.

Автор роботи – скульптор Роман Мурник. Це 83 мініскульптура в Ужгороді.

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Додамо, Андрій Новак народився у 1849 році в селі Руське Поле Тячівського району в багатодітній родині. У 1872 році з відзнакою закінчив медичний факультет Будапештського університету, отримавши диплом хірурга, офтальмолога й акушера-гінеколога. Того ж року молодого фахівця відрядили на Закарпаття для боротьби з холерою.

У 1874 році Андрій Новак заснував в Ужгороді лікарню, яку очолював до 1920 року. Також з його ініціативи створено Ужгородську акушерську школу, яка щороку готувала близько 60 кваліфікованих медиків. Закарпатська обласна клінічна лікарня має ім’я Андрія Новака з 1 січня 2009 року.