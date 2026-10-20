Ґлюксманн наголосив, що дії Дональда Трампа підривають безпеку всієї Північноатлантичної спільноти

Кандидат на посаду президента Франції і депутат Європарламенту Рафаель Ґлюксманн зробив жорстку заяву щодо дій нинішнього президента США Дональда Трампа та закликав європейців усвідомити загрозу прямого військового протистояння з Росією. Таку заяву Рафаель Ґлюксманн озвучив в ефірі France Télévisions.

За словами євродепутата, Вашингтон пішов на прямий тиск проти Києва, зупинивши важливу допомогу в галузі безпеки.

«Трамп зрадив. Він зрадив Україну і він зрадив Європу, тому що це та сама боротьба. Є система раннього попередження про балістичні ракети, і американці попереджали українців, що дозволяло, наскільки можливо, у них було 10 хвилин, щоб евакувати цивільних. І ось вони перестали це робити, тобто вони взяли на себе відповідальність за загибель цивільних під час російських бомбардувань. І все для того, щоб чинити тиск на Україну, все для того, щоб виправдати їхню угоду з Владіміром Путіним», – вважає політик.

Ґлюксманн наголосив, що дії Дональда Трампа підривають безпеку всієї Північноатлантичної спільноти.

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«І тому Дональд Трамп зраджує не тільки Україну, а й НАТО, він зраджує Європу. І я розумію, що коли ти міністр закордонних справ, ти не можеш взяти на себе пряму конфронтацію з президентом США, але правду треба говорити. Європейці сьогодні залишились самі. І при владі у Сполучених Штатах людина, яка поділяє світогляд з Владіміром Путіним, людина, яка мала зв'язки з Росією задовго до того, як почала політичну кар'єру», – зазначив Ґлюксманн.

Політик нагадав про власні дослідження та результати роботи спеціального комітету з питань іноземного втручання, який він очолював у Європарламенті:

«Я очолював спеціальний комітет з питань іноземного втручання, навіть коли у нього було казино Тадж-Махал, його врятували від банкрутства мільярдери, пов'язані з КДБ. І ось ми маємо перед собою американську адміністрацію, яка нам глибоко ворожа. І люди, які нас дивляться, повинні це розуміти. Ця війна в Україні — це не просто війна проти України, це війна проти Європи, проти нас. Ми є цілями».

Французький євродепутат зауважив, що гібридна та військова агресія Росії вже давно вийшла за межі українських кордонів і охопила країни Європейського Союзу:

«І, до речі, ця війна має військовий фронт. Змішаний, фоновий, вона має гібридну версію. Ми бачимо атаку на німецький аеропорт Лейпциг за допомогою дронів, так? Ми бачимо постійні атаки на Польщу, саботаж залізничної лінії між Варшавою та Любліном. Ми бачимо постійні атаки на європейські лікарні, кібератаки. І тому ми перебуваємо в ситуації повної нестабільності, загроз, екстремальних. Треба слухати наші служби безпеки, усі європейські служби, коли вони кажуть, що є можливість військового протистояння, прямого, на території ЄС до 29-го року. І це відбувається з американським президентом, який втручається і саботує трансатлатничний альянс».

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи зміг би він вести переговори з російським диктатором у разі обрання президентом, Ґлюксманн наголосив, що діалог можливий виключно з позиції сили:

«Я міг би прийняти співвідношення сил. Тому що говорити з Владіміром Путіним, щоб поговорити з ним, ні до чого не привело. Протягом 20 довгих років європейські лідери демонстрували слабкість. Коли було вторгнення у Сакартвело, жодного слова, погодились. Потім анексія Криму, війна на Донбасі, а потім повномасштабне вторгнення в Україну. Вони втратили надто багато часу, щоб показати послідовність і твердість. Коли ви стикаєтесь з тираном, як Владімір Путін, який будує свою владу на ворожості до нас, кожен прояв слабкості, кожне зволікання, кожне вагання є запрошенням до агресії. Твердість дозволить досягти миру».

Чергові президентські вибори у Франції відбудуться у квітні та травні 2027 року. Через конституційні обмеження чинний президент 48-річний Еммануель Макрон вже не зможе балотуватися. Головною фавориткою перегонів наразі є представниця ультраправого «Національного об’єднання» Марін Ле Пен, яка впевнено очолює соціологічні опитування першого туру із підтримкою близько 35–37%. Основними її конкурентами за вихід до другого туру виступають кандидат від центристського табору, колишній прем'єр-міністр Едуар Філіпп, а також лідер лівої партії «Непокірна Франція» Жан-Люк Меланшон, підтримка яких коливається на рівні 15–18%. Хоча соціологи прогнозують Ле Пен легку перемогу в разі фінального двобою з Меланшоном, її шанси у другому турі проти поміркованого центристського чи правоцентристського кандидата залишаються менш однозначними, гарантуючи вкрай напружену виборчу кампанію.