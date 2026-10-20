«Від цього здалеку тхне бажанням продати Україну в російські руки». Цитата дня
Алєксандр Кваснєвський про спроби Дональда Трампа змусити Україну до миру
Цитата дня
«Усе, що Дональд Трамп робить щодо України, – це якась карусель, американські гірки. Одного дня він хоче надати їм ліцензії на Patriot, наступного – забороняє атакувати нафтопереробні заводи, а третього – вимагає виборів. У цьому немає ані жодного сенсу, ані серйозності. Від цього здалеку тхне бажанням продати Україну в російські руки»
Александр Кваснєвський, колишній президент Польщі, 20 жовтня 2026 року
Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський (1995–2005) в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita розкритикував політику президента США щодо України. Він також прокоментував заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо російської загрози. Навроцький раніше заявляв, що не бачить «радикальної зміни російської загрози».
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