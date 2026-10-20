Цитата дня

«Усе, що Дональд Трамп робить щодо України, – це якась карусель, американські гірки. Одного дня він хоче надати їм ліцензії на Patriot, наступного – забороняє атакувати нафтопереробні заводи, а третього – вимагає виборів. У цьому немає ані жодного сенсу, ані серйозності. Від цього здалеку тхне бажанням продати Україну в російські руки»

Александр Кваснєвський, колишній президент Польщі, 20 жовтня 2026 року