ТОВ «Церсаніт Інвест» – українське дочірнє підприємство польської компанії Cersanit S.A

Польська група Cersanit повністю зупинила виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області після двох російських атак безпілотників. Підприємство зазнало значних руйнувань, а за нинішніх умов відновити його роботу компанія не може. Про це у понеділок, 19 жовтня, Forbes Ukraine повідомив генеральний директор Cersanit Збислав Адам Кровяк.

Підприємство атакували в ніч проти 12 вересня та в ніч проти 16 жовтня. Внаслідок ударів серйозних пошкоджень зазнали будівля заводу та ключові елементи технологічної лінії.

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За словами Кровяка, рішення про зупинення виробництва ухвалили через масштаб руйнувань і неможливість гарантувати безпеку персоналу. Роботу також ускладнюють регулярні повітряні тривоги, евакуації, перебої з електропостачанням і перепади напруги. Під час обох атак усіх працівників, які перебували на території підприємства, евакуювали. Загиблих і поранених немає.

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Що відомо про завод у Звягелі

ТОВ «Церсаніт Інвест» – українське дочірнє підприємство польської компанії Cersanit S.A. Воно є одним із найбільших виробників керамічної плитки та сантехніки в Україні. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року. На підприємстві виготовляли плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також керамічну й акрилову сантехніку.

Компанія належить до великих роботодавців Житомирської області. Загалом у її українських підрозділах, які займаються виробництвом, продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, працює близько 1000 людей.

Нагадаємо, німецький завод Kromberg & Schubert у Луцьку, який виготовляє електричні кабельні системи для автомобілів, призупинив роботу після останніх російських атак. Про це компанія повідомила 17 жовтня, пояснивши рішення пріоритетом безпеки та здоров’я працівників.