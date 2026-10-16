Мережа зазнала мільйонних збитків і втратила головний офіс унаслідок атаки дронів

Мережа спеціалізованих магазинів «Сирне королівство» тимчасово призупиняє свою роботу в Україні через неможливість гарантувати безпеку покупцям та персоналу. Про це співвласниця бізнесу Любов Ніколаєва повідомила LIGA.net, пояснивши рішення наслідками постійних обстрілів, втратою інфраструктури та складнощами у веденні операційної діяльності під час війни.

За словами співвласниці компанії Любов Ніколаєвої, головним чинником для ухвалення цього кроку стала відсутність умов для безпечного перебування співробітників і відвідувачів у торговельних точках. Керівництво запевнило, що бізнес не ліквідовується остаточно, а лише ставиться на паузу до стабілізації ситуації. Водночас окремі магазини партнерів-франчайзі у Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Львові та Ужгороді продовжать приймати покупців.

Війна суттєво ускладнила залучення нових кадрів і розширення партнерської мережі, які були необхідні для підтримання унікального формату «атмосферних закупів». Найбільше осередки присутності бренду зосереджувалися в Києві, Дніпрі, Одесі та Кривому Розі, однак розгортання бойових дій унеможливило подальше збереження попередньої концепції роботи.

Бренд «Сирне королівство» функціонував на українському ринку впродовж 15 років, сформувавши осередки сирної культури по всій країні. В асортименті мережі налічувалося понад 100 різновидів продукції, передусім автентичні нідерландські сири (зокрема традиційна гауда), а також імпортні позиції із Франції, Італії, Швейцарії та інших країн Європи.

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На піку свого розвитку в 2021 році мережа об’єднувала 84 торговельні об’єкти, які працювали як напряму, так і за франчайзинговою моделлю. Для порівняння в Нідерландах зазвичай охоплюють не більше кількох десятків закладів.

Завданням ритейлера було не лише продаж продукції, а й популяризація європейських традицій споживання. Однак за роки повномасштабної війни масштаб бізнесу скоротився більш ніж удвічі. Через бойові дії компанія втратила низку точок у прифронтових і фронтових зонах – зокрема в Херсоні, Миколаєві, Кривому Розі та Маріуполі. Магазини мережі регулярно зазнавали пошкоджень унаслідок ворожих ударів, що призводило до вимушеної паузи.

Критичного удару компанія зазнала 23 червня 2025 року, коли російський безпілотник повністю зруйнував її головний офіс у Києві. Окрім прямих матеріальних збитків, оцінених у 4 млн грн (втрата майна, обладнання та продукції), бренд позбувся унікальної IT-системи операційного управління, яку розробляли понад десятиліття. Попри спроби реорганізувати роботу, знайти новий офіс і відновити управлінські ланцюжки, подальше зростання безпекових ризиків змусило керівництво ухвалити рішення про тимчасове призупинення всієї мережі.

Засновником мережі «Сирне королівство» є естонський та український підприємець Денис Пріймягі. Власниками ТзОВ «Сирне королівство Україна» є Олег Фурман (30%), Олексій Морозов (30%), Любов Ніколаєва (20%), Владлен Маценко (10%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вай Тейп» (10%), власником якого також є Фурман.

Крім ритейлу та мережі «Сирне королівство», Олег Фурман розвиває диверсифікований портфель активів у видавничому та освітньому секторах. До його корпоративної групи входять відомі видавництва «Генеза», «Атлант», «Оріон», освітньої платформи Faino, а також компанії з оптової та роздрібної торгівлі.