Внаслідок атак у логістичному центрі згоріло 85% продукції

Протягом 13 жовтня російські окупанти десять раз атакували Хмельницький, скерувавши ударні дрони на логістичний центр компанії «Епіцентр». У пресслужбі компанії повідомили, що це був останній великий хаб «Епіцентру» в Україні.

«Сьогодні ворог зробив усе, щоб знищити останній великий логістичний розподільчий центр компанії “Епіцентр”, розташований у Хмельницькому. Десять. Десять атак протягом одного дня. Пʼять масштабних пожеж», – повідомили у пресслужбі «Епіцентру».

За даними компанії, росіяни застосували близько трьох десятків ударних безпілотників. Російські дрони знищили близько 85% товарів, які зберігалися в логістичному центрі.

Внаслідок атак працівники компанії не постраждали.

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«Але для компанії це удар, масштаб якого важко навіть усвідомити. Раніше росіяни повністю знищили два наших найбільших логістичних комплекси – у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який вцілів», – повідомили у пресслужбі компанії.

В «Епіцентрі» повідомили, що саме з логістичного центру у Хмельницькому відправлялися товари до торговельних центрів мережі. У пресслужбі компанії повідомили про зруйновану логістику та «величезні фінансові втрати».

У ніч на 14 жовтня російські дрони знову атакували Хмельницький, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Внаслідок удару виникла пожежа у житловому будинку, проте інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, за даними ДСНС, уламки одного з дронів також спричинили пожежу на одній АЗС у Хмельницькому районі. Двоє людей зазнали легких поранень.

Нагадаємо, 13 жовтня російський безпілотник атакував медичний заклад на Хмельниччині. Внаслідок атаки постраждали четверо пацієнтів.