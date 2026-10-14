Росіяни знищили у Хмельницькому останній великий логістичний хаб «Епіцентру»
Протягом дня по розподільчому центру завдали десять атак
Протягом 13 жовтня російські окупанти десять раз атакували Хмельницький, скерувавши ударні дрони на логістичний центр компанії «Епіцентр». У пресслужбі компанії повідомили, що це був останній великий хаб «Епіцентру» в Україні.
«Сьогодні ворог зробив усе, щоб знищити останній великий логістичний розподільчий центр компанії “Епіцентр”, розташований у Хмельницькому. Десять. Десять атак протягом одного дня. Пʼять масштабних пожеж», – повідомили у пресслужбі «Епіцентру».
За даними компанії, росіяни застосували близько трьох десятків ударних безпілотників. Російські дрони знищили близько 85% товарів, які зберігалися в логістичному центрі.
Внаслідок атак працівники компанії не постраждали.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Але для компанії це удар, масштаб якого важко навіть усвідомити. Раніше росіяни повністю знищили два наших найбільших логістичних комплекси – у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який вцілів», – повідомили у пресслужбі компанії.
В «Епіцентрі» повідомили, що саме з логістичного центру у Хмельницькому відправлялися товари до торговельних центрів мережі. У пресслужбі компанії повідомили про зруйновану логістику та «величезні фінансові втрати».
У ніч на 14 жовтня російські дрони знову атакували Хмельницький, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Внаслідок удару виникла пожежа у житловому будинку, проте інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, за даними ДСНС, уламки одного з дронів також спричинили пожежу на одній АЗС у Хмельницькому районі. Двоє людей зазнали легких поранень.
Нагадаємо, 13 жовтня російський безпілотник атакував медичний заклад на Хмельниччині. Внаслідок атаки постраждали четверо пацієнтів.