Завод Kromberg & Schubert у Луцьку зупинив роботу після ударів РФ
16 жовтня підприємство тричі атакували реактивні дрони-камікадзе
Німецький завод Kromberg & Schubert у Луцьку, який виробляє електричні кабельні системи для автомобілів, призупинив роботу після останніх російських атак. Про це йдеться в офіційній заяві ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ», оприлюдненій 17 жовтня.
«Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет – безпека, життя та здоров’я кожного з працівників», – повідомили в компанії.
Наразі підприємство оцінює поточні обставини та координують всі подальші кроки. Інформацію про відновлення роботи працівникам обіцяють повідомити через внутрішні канали зв’язку, «щойно це стане можливим». Їх також закликали «залишатися на зв’язку зі своїми безпосередніми керівниками».
«Дякуємо рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей», – ідеться в повідомленні.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Луцьк» заснували у травні 2005 року. Станом на 2025 рік на підприємстві працювали понад 5 тис. людей, з них 4,3 тис. – у виробничому відділі.
Підприємство зі 100% іноземних інвестицій виготовляло бортові кабельні системи для марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.
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Нагадаємо, 16 жовтня голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомив про три атаки реактивних дронів-камікадзе на підприємство з іноземними інвестиціями.
Це вже друге підприємство Kromberg & Schubert в Україні, яке зазнало російських атак. Зокрема, 9 серпня, а також 22 і 25 вересня росіяни тричі атакували завод компанії в Житомирі. Унаслідок останнього удару двоє людей дістали поранення, а підприємство зупинило роботу через значні пошкодження.