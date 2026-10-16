Упродовж пʼятниці, 16 жовтня, Волинська область перебуває під атакою російських БпЛА. Є повторні влучання по підприємству в Луцьку, також пошкоджені вантажівки та митний термінал у Ковелі. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Як зазначив очільник області, вдруге зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями в Луцьку. За інформацією телеграм-каналів, йдеться про Kromberg & Schubert. Компанія виготовляє електричні кабельні системи для автомобілів Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz і Porsche.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий. Також під ударом опинився місцевий митний термінал.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня росіяни атакували Волинь 20 реактивними БпЛА. Унаслідок обстрілу було пошкоджено дві енергетичні підстанції, внаслідок чого без світла залишилися 370 тис. абонентів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, ворожий дрон влучив у приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.