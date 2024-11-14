Сихівський районний суд Львова 13 листопада розглянув адміністративну справу щодо військовослужбовиці львівського РТЦК та СП Ірини Гельжинської, яка перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння та вчинила ДТП. Винуватицю покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили водійських прав.

Як розповіли у Сихівському райсуді, військовослужбовиця одного із РТЦК та СП міста Львова керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в її організмі сягнув 2,46 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле, тобто, у понад 12 разів перевищив норму.

Крім того, водійка не врахувала дорожню обстановку та стан транспортного засобу, не дотрималась безпечного інтервалу, унаслідок чого під час об’їзду перешкоди здійснила наїзд на автомобілі, які зупинились на червоний сигнал світлофора в попутному напрямку.

13 листопада суддя Сихівського районного суду Львова Олена Тімченко ухвалила постанову, якою військовослужбовицю визнано винуватою у п’яному водінні та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (ч.1 ст.130 та ст. 124 КУпАП). Винуватицю покарали штрафом у 17 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами на один рік. Постанова ще може бути оскаржена.

У суді не уточнили прізвище винуватиці та марку авто, яким вона керувала. За даними порталу «Судова влада», йдеться про Ірину Гельжинську. Наразі постанова не оприлюднена в судовому реєстрі.