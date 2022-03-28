Володимир Зеленський заявив, що українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував заяви західних країн про те, що санкції проти Росії посилять після того, як вона застосує в Україні хімічну зброю.

«Зараз [лунає] багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?» – сказав Зеленський у нічному відеозверненні, опублікованому пізно ввечері у понеділок, 28 березня.

Він повідомив, що цього тижня при Офісі президента буде створено групу з українських і міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають.

«Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків», – наголосив президент України.

Він додав, що якщо санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. «А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів», – констатував Зеленський.

Президент також повідомив, що цього тижня продовжить виступати у парламентах різних країн світу і у своїх виступах наголошуватиме на тому, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією.

«І українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальним. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати», – резюмував голова держави.