За інформацією одного з офіцерів бригади, вийти з оточення вдалося декільком сотням морських піхотинців

У Маріуполі підрозділ Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».

«У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов», – повідомили на сторінці Збройних сил України у Facebook.

Також цю інформацію повідомило видання «Українська правда» з посиланням на видання «Преступности.НЕТ» та одного з офіцерів бригади.

«Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком «Азов». Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим», – розповів офіцер бригади.

Нагадаємо, із 1 березня Маріуполь є заблокований російськими військами. Поки що деблокувати місто не вдається і надати бійцям допомогу складно.

9 квітня Володимир Зеленський повідомив, що захисники Маріуполя стримують 10 тисяч російських військових.

У понеділок, 11 квітня, 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що цей день може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні. Увечері 11 квітня росіяни скинули на Маріуполь речовину невідомого походження. Пізніше захисники Маріуполя розповіли про стан постраждалих. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Сьогодні влада Маріуполя повідомила, що росіяни насильно вивезли з міста понед 33 тис. мешканців. Також, лише за попередніми підрахунками, у Маріуполі загинули 22 тисячі людей.