Російські окупанти розпочали процес ексгумації тіл, які раніше були поховані у дворах житлових будинків

Російські окупанти розпочали процес ексгумації тіл, які раніше були поховані у дворах житлових будинків. Окрім того, вони забороняють ховати тіла вбитих російськими військовими. Про новий рівень «зачисток» повідомили у Маріупольській міськраді.

«У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям поховати своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла невідомо», – повідомили у п'ятницю, 15 квітня, Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Також у повідомленні зазначено, що враховуючи той факт, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можна припустити, що окупанти намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у місті.

Як повідомляв ZAXID.NET, російським військовим наказали нищити докази своїх злочинів в Україні. Також два дні тому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що колишній депутат Маріупольської міськради та російський колаборант Костянтин Іващенко отримав наказ провести зачищення частини центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня.

Раніше влада Маріуполя повідомила про депортацію росіянами 33,5 тис. мешканців, яких незаконно вивезли на територію так званої ДНР та РФ.