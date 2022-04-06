У місті масово гинуть і вмирають від голоду люди

Міська рада Маріуполя повідомила, що росіяни почали використовувати мобільні крематорії для знищення доказів своїх воєнних злочинів. До такого кроку вони вдалися після міжнародного розголосу і засудження масових вбивств у Бучі та інших містах Київщини. Бригади «зачистки», за інформацією мерії, укомплектували з місцевих колаборантів та терористів «ДНР». Вони збирають та спалюють тіла вбитих жителів Маріуполя.

«Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію», – розповіли у міськраді Маріуполя.

За дуже приблизними і обережними підрахунками мерії, у приазовському місті могло загинути та померти від голоду і хвороб близько 5 тис. мирних мешканців. Ні живих, ні поранених не дозволяють вивозити, а тіла, якщо є можливість, ховають прямо біля будинків родичі та сусіди. Інші залишаються лежати просто неба або у підвалах, де їх застала смерть.

«Вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. З огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців», – повідомили у міськраді Маріуполя.

Окрім знищення тіл загиблих, росіяни намагаються прибрати всіх потенційних свідків їхніх звірств. Для депортації відкрили новий фільтраційний табір у Мангуші. Саме тому, на думку мерії Маріуполя, Росія не поспішає дозволяти Туреччині та іншим ініціативам евакуювати людей з Маріуполя.

Також окупанти займаються мародерством. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що росіяни прочісують всі квартири в будинках, що вціліли, виламують двері, а після крадіжки роблять позначку «Пусте». Люди позначають свої помешкання білими прапорцями, але від мародерства це не рятує.

«Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів», – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, окрім самопроголошеного мера-колаборанта відомі також імена п'яти міських депутатів-зрадників від ОПЗЖ, які допомогли росіянам паралізувати місто і створити там гуманітарну катастрофу.