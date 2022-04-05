Президент Володимир Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених українців. Україні вдалося домовитися про допомогу з Туреччиною. Наразі сторони чекають на погодження Владіміра Путіна. Про це Зеленський повідомив українським журналістам під час інтерв'ю.

«Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Ми шукали посередника, якого будуть сприймати окупанти. Туреччина готова вивезти кораблями поранених та вбитих. Їх можна буде пепевезти з Бердянська, до Маріуполя підійти неможливо. Вся інфраструктура готова, щоби вивезти поранених і загиблих», – зазначив Володимир Зеленський.

Також він розповів, що наразі очікують на погодження від Путіна. Результату очікують у найближчі дні.

«Якщо не вдасться, ми точно знатимемо, що особисто президент РФ не дає цієї можливості», – додав Зеленський.

Також під час інтерв'ю президент відзначив, що підтримує продовження переговорів з РФ після її звірств у Бучі. А також наголосив, що силове звільнення Донбасу може забрати 40-50 тисяч життів українських військових.