Росіяни вивозять військовополонених українців навіть до РФ, щоб там катувати і вибивати інформацію

Росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Як розповіли у відомстві, спецслужба володіє доказами катування українських чоловіків і жінок на окупованій території України та на території РФ.

СБУ навела приклад телефонної розмови російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею російських спецслужб.

«Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!», – розповів окупант свій «досвід».

Його співрозмовниця відповідає, що вона також «багато чого може розповісти, але не може».

Катування українських військових у Росії вона називає «прийомом», після якого «ребят отправляют на больничный».

«Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: «Не жалеть! Они шли убивать». Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать», - зізнається російська катівниця.

У Службі безпеки України нагадали, що військові злочинці з Росії будуть відповідати на міжнародному трибуналі.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Каховці росіяни катують мешканців електричним струмом. При цьому найжорстокіші катування застосовують до бійців тероборони та колишніх атовців.