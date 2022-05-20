Президент Володимир Зеленський розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на завод «Азовсталь» у блокадному Маріуполі їжу та воду і забирали поранених. Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам, фрагмент якого показали у національному телемарафоні, пише НВ.

«Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до “Азовсталі” та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Все це відбувалося… Ніхто офіційно не міг коментувати», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що повітряних коридорів до «Азовсталі» не було через потужну російську ППО.

«Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, завод «Азовсталь» був єдиним місцем у Маріуполі, який росіяни не змогли повністю захопити. На території заводу російські атаки відбивали бійці полку «Азов», морські піхотинці, поліцейські, прикордонники і бійці територіальної оборони Маріуполя. Однак продовжувати боротьбу ставало дедалі складніше через посилення бомбардування «Азовсталі». Зокрема, росіяни розбомбили польовий госпіталь, через що пораненим військовим стало неможливо надавати допомогу.

Окрім військових, на «Азовсталі» з кінця лютого ховалися сотні цивільних.

Наразі і цивільних, і військових з заводу евакуювали. Декого насильно вивезли в Росію або розмістили у фільтраційних таборах. Військових з «Азоввсталі» вивезли на окуповану територію України.