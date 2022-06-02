Генеральний штаб Збройних сил України в четвер, 2 червня, опублікував інтерв’ю з пілотом, який був одним з тих, хто виконував секретну доставку допомоги на завод «Азовсталь», який тривалий час намагалися взяти росіяни, та еввакуацію з нього поранених. Про ці операції нічого не було відомо до 20 травня. Першим про те, що такі операції відбувалися, розповів президент Володимир Зеленський.

Льотчик розповів, що операція з евакуації поранених з Азовсталі була секретною та планувалася українською розвідкою. Екіпаж отримував великий обсяг інформації про операцію за короткий проміжок часу.

«Кожен випадок, коли виконувався політ, – це індивідуально. У когось була доба, у когось був тиждень на підготовку, а у когось – лічені години», – розповів пілот.

Основною складністю він назвав те, що необхідно було пробратися на територію ворога, подолавши понад 100 км. Вся ця дистанція супроводжувалася щільною ППО росіян, і в одній тільки в зоні посадки було три зенітно-ракетних комплекси. Тому пілоти намагались не входити в зону ураження ППО. Для цього важливо було знати всі природні і штучні перешкоди на шляху.

«Згідно з тактикою, всіма математичнима розрахунками, це було не те що складно – це було майже неможливо виконати. Але практика показала, що це можливо виконати, і ми виконували», – сказав український пілот.

Він розповів, що найбільше хвилювання було тоді, коли екіпаж йшов до гелікоптера. Але під час польоту це вже сприймалося як робота. Після посадки в Маріуполі та при вивантаженні допомоги накривала ейфорія, додав льотчик.

За його словами, коли командувач вперше ставив це складне завдання перед пілотами, він сказав: «У скільки життів цивільних та інших людей ви оцінюєте своє життя, екіпажу? Скільки людей має загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього варте?». Він зазначив, що саме тому українські пілоти йшли на такий ризик – розуміючи, заради кого та заради чого роблять це.

Водночас також пілот розповів і про загибель екіпажу одного з вертольотів. З його слів, Під час польоту вже з Маріуполя за 6 кілометрів від міста у гелікоптер влучила ракета з ПЗРК і один двигун відмовив. Другий вертоліт, який летів позаду, був збитий, екіпаж загинув.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила велику кількість льотчиків у Маріуполі, і 90% гелікоптерів, які намагалися прорватися на територію заводу «Азовсталь» для доставки зброї та продовольства, не поверталися. Водночас, за словами начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, всього було сім бойових вильотів. З 16 гелікоптерів два були збиті ворогом, і ще один гелікоптер був знищений, коли прибув для евакуації до одного зі збитих раніше попередників.