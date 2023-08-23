Правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації справи

У вівторок ввечері, 22 серпня, невідомі понищили скульптуру у Стрийському парку у Львові. Йдеться про статую огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Її облили мастилом і намагалися підпалити. Як розповіли у коментарі ZAXID.NET у поліції Львівської області, правохоронці проводять перевірку і вирішують питання правової кваліфікації.

Один з кураторів виставки та директор «Я Галереї» Павло Гудімов розповів ZAXID.NET, що скульптуру облили відпрацьованим мастилом, яке в'їдається, відповідно, його важко відмити.

«Той, хто це робив, розумів наскільки він нашкодить тій скульпутурі, наскільки важко буде повернути її до оригінального вигляду. Зараз четверо людей працюють, відмивають скульптуру. Поки що мало зробили», – розповів Павло Гудімов.

Фото Павла Гудімова

Павло Гудімов також розповів, що як йому повідомили працівники парку, скульптуру намагалися щей підпалити.

«Підпал не вдався, побачили люди, вони злякали вандалів. Ці свідки потім давали свідчення поліції», – додав Павло Гудімов.

Павло Гудімов наголосив, що будь-які думки щодо приймаються, а от вандалізм засуджується.

«Будь-яка спроба очорнити і показати невігласами львів'ян і Україну – невдала, тому що ми ніколи не будемо середньовічною провінцією. Мистецтво ніколи не дасть відповідь в прямому розумінні, але я зараз в парку стою, тут проходять люди і в них усіх одностайна думка: як можна було опуститися до такого акту – як воювати з скульптурою», – зазначив Павло Гудімов.

Нагадаємо, минулого тижня у Стрийському парку встановили колекцію сучасної скульптури, яка формує новий «Скульптурний маршрут». Як розповідав один з кураторів та директор «Я Галере» Павло Гудімов, там зібрали вісім робіт українських і закордонних митців. Тут є скульптори з Японії та Болгарії. Проте найбільше дискусій викликала робота «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Павло Гудімов пояснює, що скульптор показав красу будь-якого, і навіть великого людського тіла.

Скульптура огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового (фото ЛМР)

Зазначимо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури, який організували за сприяння Львівської обласної ради та Львівської міської ради. Кураторами проекту є «Я Галерея». Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».

Депутатка Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Соломія Риботицька назвала «монстрами» і «совєцким сміттям» фігури у Стрийському парку. На її думку, фігури «захаращують парк».