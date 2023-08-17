Львівську депутатку обурила скульптура огрядної жінки в Стрийському парку

Депутатка Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Соломія Риботицька назвала «монстрами» і «совєцким сміттям» фігури у Стрийському парку, які тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури. На її думку, фігури «захаращують парк».

«Кому потрібне це совєцке сміття в парку?», – написала Соломія Риботицька у Facebook у четвер, 17 серпня, опублікувавши новину про встановлення скульптур у парку.

Згодом, після зауважень та запитань читачів, 49-річна депутатка відредагувала публікацію, забрала слова про «совєцке сміття» і назвала фігури «монстрами». Під час дискусії у Facebook депутатка переконувала, що скульптури не є мистецтвом й у них немає естетики. Особливо критично Соломія Риботицька сприйняла гранітну скульптуру огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Депутатка вважає, що фігура не схожа на жінку й недоречна у Стрийському парку, а також, що люди страждають, споглядаючи на неї.

«Кому потрібні ці монстри в парку? Гроші може і не бюджетні, але, щоб ті машини винайняти, які це треба кошти! Навіщо уламки тих монстрів у парку? Десь діти, люди мають насолоджуватися тишею і природою, а не страждати від такого візуального сприйняття», – написала депутатка у дописі та коментарях на Facebook.

Допис та коментарі Соломії Риботицької (Скриншоти ZAXID.NET)

На зауваження читачів, що скульптури є якісними творами художників, Соломія Риботицька зазначила, що має мистецьку освіту й вважає фігури недоречними у Стрийському парку. Вона навчалася в Львівському фахововому коледжі ужиткового та декоративного мистецтва імені Івана Труша. Крім цього, вона очолює Львівське регіональне суспільно-культурне товариство «Надсяння». Також Соломія Риботицька депутатка ЛОР від «Європейської солідарності». У своїх соцмережах вона вказала, що є помічницею народної депутатки Софії Федини на громадських засадах. Батьки Соломії Риботицької – відомі львівські художники. У Львівській облраді Риботицька є заступницею голови комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму.

ZAXID.NET тричі намагався зателефонувати до Соломії Риботицької, щоб запитати, зокрема, чи не дратують її огрядні люди на вулицях міста. Але депутатка не брала слухавку. Станом на момент публікації редакція не змогла отримати коментар.

Один з кураторів «Скульптурного маршруту» та директор «Я Галереї» Павло Гудімов у коментарі ZAXID.NET розповів, що радий публічним обговоренням скульптур. Він пояснює, що це об'єднує львів'ян навіть якщо у них різні погляди й наміри.

«Зараз монтуємо скульптури й ви не уявляєте, який ажіотаж серед людей. Вони в захваті й це різні вікові групи. Дуже раджу всім, хто чув ці дискусії, йти в парк і дивитися, щоб сформувати свою думку не з Facebook, а з реального розуміння всього "Скульптурного маршруту", над яким працювала велика група професіоналів. Радію, що є ці дискусії. Як куратор, дякую кожному за думку і вважаю, що говорити навколо культури (навіть коли є різні позиції) – це об'єднуватися. Не можемо забрати в людини її думку. Можливо, більшість людей не ходить на виставки, але прийде в парк. Люди мають мати доступ до сучасного мистецтва», – говорить Павло Гудімов.

За словами Павла Гудімова, у Стрийському парку зібрали вісім робіт українських і закордонних митців. Тут є скульптори з Японії та Болгарії. Проте найбільше дискусій викликала робота «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Павло Гудімов пояснює, що скульптор показав красу будь-якого, і навіть великого людського тіла.

«Обговорення виникло, бо скульптура реалістична. Маємо розуміти, що є люди, які мають стандарти і ті, які їх не мають. Це може бути викликано хворобою, генетично, життєвими моментами. Василь Корчовий прославляє широкий погляд на тілесну красу. Він каже про те, що якими красивими можуть бути різні люди. Є в суспільстві цілий напрямок бодішеймерів. Є історія з Лесею Гасиджак. Це жахливо, але як вона гідно з цього вийшла. Вона здобуде ще більше поваги. Це скульптура про це. Попри те, що ти маєш стандарти Венери Мілоської або стандарти, які зобразив Василь Корчовий, ти впевнена й випромінюєш красу й гідність. Якщо у людей не вистачає толерантності, то означає, що її треба набути. Важко на вулиці підійти до повної людини й висловлювати зауваження, а до скульптури можна. Скульптура дає нам можливість розібратися всередині нашого суспільства з нашою толерантністю», – вважає Павло Гудімов.

Зазначимо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури, який організували за сприяння Львівської обласної ради та Львівської міської ради. Кураторами проекту є «Я Галерея». Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне». Павло Гудімов додав, що гроші на встановлення фігур також надав Канівський скульптурний симпозіум.