Глава музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування

Виконувачка обов’язки Генерального директорки Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності – частина користувачів соцмереж цькували її через зовнішність. Про це сама Гасиджак заявила в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, мета судового позову – зробити так, щоб подібні цькування більше не повторялись.

«Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», – заявила очільниця музею, не уточнивши, на кого саме вона подає до суду..

Гасиджак додала, що українцям необхідно «перестати сприймати інакшість як щось погане і неправильне».

«Це сумна історія. Ми живемо в 21 столітті. Дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось. Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?», – зазначила Леся Гасиджак.

Після новини про призначення Лесі Гасиджак на посаду в.о. директорки Національного музею Голодомору-геноциду деякі користувачі в соцмережах почали цькувати виконувачку обов’язків директорки музею Голодомору через зовнішність. Юрист Клим Братківський написав у своєму Facebook, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має «невідповідну зовнішність». Деякі коментатори підтримали таку думку. Однак більшість користувачів засудили цькування та висловилися про неприпустимість таких заяв. Після цього Клим Братківський видалив свою публікацію і закрив сторінку.

Скріншот видаленої публікації Клима Братківського

На скандальну ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини України. Він засудив цькування Лесі Гасиджак. Дмитро Лубінець зазначив, що «професійні якості та здібності» мають бути єдиними критеріями для оцінки людини.