Президент Чехії сфотографувався з українською школяркою, яка постраждала від булінгу однокласників у чеській школі

Президент Чехії Петр Павел поспілкувався з українською школяркою Поліною, яка через війну виїхала з України і зараз навчається в одній із чеських шкіл. Під час шкільної екскурсії однокласник українки плюнув їй в обличчя.

Павел заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними.

«Я засуджую знущання, приниження і насильство в школах взагалі. А у випадку з дитиною, якій довелося покинути свою країну і друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно», – заявив Петр Павел.

Він також опублікував спільне фото з українською школяркою.

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2023

Президент Чехії позитивно оцінив те, що школа і батьки вирішили питання і дівчинка отримала вибачення. «Але шрами на душі залишаться», – констатував він.

Згідно з опублікованим відео, школярі, серед іншого, лаялися і плювали на дівчинку. Один з її однокласників сказав, що «Росія – найкраща», на що дівчинка відповіла, що «Росія – лайно». Інцидент стався ще 7 червня. Відомо, що Поліна з мамою приїхали до Чехії з Коростеня Житомирської області.

Як пише «Європейська правда», міністр освіти Мікулаш Бек також відреагував на відео, заявивши, що «булінг у будь-якій формі є абсолютно неприйнятним» і закликав вчителів рішуче протистояти цьому у своїх класах.

За даними ЗМІ, інцидент стався під час шкільної екскурсії учнів початкової школи в Опочно в Ричновську. Директор школи Єва Александрова після події повідомила ЗМІ, що школа вирішить проблему з батьками і що вона, безумовно, не згодна з такою поведінкою.