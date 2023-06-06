Учень 3 класу молодшої загальноосвітньої школи №100 у Львові ображав однокласника

Шевченківський районний суд оштрафував маму львівського школяра за булінг однокласника. Учень 3 класу змушував однокласника приносити йому солодощі.

Як вказано в матеріалах справи, 4 травня у молодшій загальноосвітній школі №100 на вул. Величковського, 32 у Львові учень 3 класу погрожував однокласнику та вимагав приносити йому солодощі. Батьки хлопчика звернулись у поліцію через булінг.

Маму учня 3 класу Альону Б. вже притягували до відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків. Зокрема у липні 2022 року суд оштрафував її через погані умови проживання її шістьох дітей.

Цього разу вона на суд не з’явилась, однак суддя Шевченківського райсуду Олександра Баєва визнала Альону Б. винною за ч. 2 ст. 184 КУпАП та призначила 1700 грн штрафу. Крім цього, вона має заплатити 537 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.