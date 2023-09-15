Дві ремонтні майстерні та транспорт, який вони зможуть ремонтувати

У Львові 12 вересня фонд «Повернись живим» передав Збройним силам України дві майстерні технічного обслуговування вартістю 740 тис. євро. Ці гроші зібрав польський народ на турецький безпілотник Bayraktar, але компанія Baykar вирішила безплатно передати авіакомплекс. Відтак ініціатор збору Славомір Сєраковський передав 5,13 млн злотих та 600 тис. доларів для фонду «Повернись живим». На частину коштів вже придбали мобільний модульний табір та віддали військовим у липні 2023 року.

«Я дуже пишаюсь тим, що в Польщі не було процесу розуміння, чим є російська агресія. Ми відразу знали, що це ганьба й страшна справа, а українці – наші справжні брати, які взяли на себе перший удар. Поляки дають не лише гроші уряду, але й свої особисті. Кожен хоче допомагати Україні. Польща буде з Україною до перемоги. Я знаю, що перемога прийде і хочу, щоб це було якнайшвидше», – говорить Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкєвіч.

За словами очільника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, раніше військові користувалися переважно радянською технікою, але зараз з'являється велика кількість західної, яку потрібно ремонтувати. Відтак, потрібне інше обладнання для відновлення та експлуатації. Тарас Чмут зазначив, що майстерні допоможуть швидше відновлювати Kirpi та HMMWV в морській піхоті, MaxxPro та іншу західну техніку.

«Ці майстерні покращеного формату, ніж попередні шість, які ми передавали з листопада 2022 року по серпень цього року. Проте вже передані майстерні відновили понад півтори тисячі одиниць західної бронетехніки. Це мільярди повернутих в українські сили оборони доларів, це скорочення часу на ремонт. Це нормальні комфортні умови для військових, які ремонтують техніку. Багато говоримо про літаки, танки й ракети, але дуже мало про те, хто це все експлуатує і відновлює. Військовим, які є тут, проводили вранці інструктаж із техніки. Вони формували, яке наповнення буде всередині для комфортної роботи з технікою», – розповів Тарас Чмут.

Він зазначив, що одна з машин потрапить до Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ та Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Майстерні не є броньованими й працюють у форматі, коли розташовуються у тиловому пункті управління й 2-3 тижні збирають з різних підрозділів пошкоджену техніку й відновлюють її. Комплекс повністю автономний і зможе працювати без централізованої електрики. Тарас Чмут наголосив, що Україна виграє в оперативності.

Штаб-сержант Анатолій Степанюк з другої роти морської піхоти працюватиме безпосередньо з машиною-майстернею водієм та ремонтником. Він вже має досвід ремонту західної техніки.

«Від цієї техніки у мене дуже хороше враження. Вона нова, потужна й багатофункціональна. З нею нам буде дуже просто все ремонтувати й пересуватися. Вона дуже добре укомплектована – є всі потрібні інструменти. Це надійна машина, яка не зламається в дорозі, а не те, що ми мали до цього. Великий її плюс, що тут є шиномонтажний комплекс. Раніше, щоб міняти шини, ми їхали в тил до цивільних зверталися. Мені буде неважко освоїти таку майстерню, бо маю досвід. Проте навіть хлопцям, які з таким не мали справу, треба трохи повчитися, але це не займе багато часу», – каже військовий.

Анатолій Степанюк (Фото ZAXID.NET)

Водій ремонтної майстерні Олександр говорить, що машина також має плазморіз, яким можна різати метал. Також є станок, який дозволяє ремонтувати гідравлічні шланги на місці.

«Є пневмодомкрат. Він великий, потужний і має дуже маленьку площу. Тобто можна його поставити під техніку, підвантажити її та ремонтувати. Якщо у нас буде більше таких майстерень, то роботу виконуватимемо набагато швидше й краще. З такою технікою можна перемагати ворога», – впевнений Олександр.