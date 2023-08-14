Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні

У неділю ввечері, 13 серпня, у Львові на вул. Під Дубом, 2 разом із чоловіком обвалився балкон. Про це повідомили у Львівській міській раді. Як розповіли медики у понеділок вранці, 14 серпня, чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Балкон на четвертому поверсі обірвався близько 23:00. 43-річного чоловіка, який перебував на балконі, оперативно забрала швидка медична допомога та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира — приватизована.

Балкон обвалився на четвертому поверсі будинку

У Першому медичному об’єднанні Львова згодом розповіли, що чоловіка, який впав з балконом, госпіталізували у стані найважчої коми, тобто без свідомості. Він отримав травми, несумісні з життям. Серце ще деякий час працювало, лікарі робили все можливе, щоб врятувати чоловіка. Однак о 04:00 ранку він помер.

Ділянку, де обвалився балкон, комунальники вже обгородили. Про це повідомила заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк, що миттєво прибула на місце події. Відомо, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру Forum Lviv, менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту.

Нагадаємо, 31 липня у Львові також стався обвал балкона. Інцидент трапився на вул. Джерельній, 43. Тоді обійшлося без постраждалих. Будинок є у співвласності управляючої компанії та мешканців. Сама квартира — багато років як приватизована.