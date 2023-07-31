Уночі у центрі Львова повністю обвалився балкон
Квартира, у якій стався обвал, приватизована
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Фахівці обстежують будинок
У понеділок вночі, 31 серпня, у Львові стався обвал балкона. Інцидент трапився о 02:45 в будинку на вул. Джерельній, 43. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Зазначається, що ніхто з людей не постраждав. Фахівці обстежують будинок, де стався обвал. Будинок є у співвласності управляючої компанії та мешканців. Сама квартира — багато років як приватизована, тож є власністю конкретних господарів.
Як уточнили в Шевченківській районній адміністрації, ділянку, де трапився обвал, вже обгородили та починають забирали елементи. Після цього фахівці обстежать увесь будинок.
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