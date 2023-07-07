Мешканцям зруйнованих помешкань місто допоможе з орендою квартир

У Львові відбудують будинок, який знищила російська ракета 6 липня. Про це у п'ятницю, 7 липня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Комплекс будинків на вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова, по яких вдарила Росія у Львові, має статус пам’яток культури місцевого значення та є буферною зоною історичного ареалу міста – об’єкта історичної спадщини ЮНЕСКО.

«Ми відбудуємо знищений будинок, який є памʼяткою архітектури. Але це буде не завтра», – зазначив Андрій Садовий.

Також міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з мешканцями вул. Стрийської, які втратили помешкання. Таких сімей орієнтовно 60. Мер повідомив, що кожен, кому потрібне житло, отримає компенсацію для тимчасової оренди квартири.

«Місто допоможе знайти квартиру для проживання. До того часу люди житимуть за бажанням у містечку для переселенців або в гуртожитку УКУ», – додав мер Львова.

Окрім того, Український католицький університет відкрив збір та задонатив перший мільйон гривень на допомогу для постраждалих. Приєднатись до збору можна за посиланням.

Як повідомили у Львівській міській раді, тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу цивільних будинків. Учора до робіт залучили 18 бригад – це 240 працівників різних комунальних служб міста. Також працювала важка техніка великих комунальних підприємств. Сьогодні на місці подій працювало майже 70 комунальників.

«Через російський обстріл було понищено 18 дахів. Станом на зараз брезентом або плівкою повністю перекрили 12 дахів. Чотири дахи відновити неможливо – вони потребують реконструкції. В одному з будинків накрили лише половину даху, іншу частину накрити не змогли через знищене кріплення. Перекриття даху на вул. Стрийській, 74 завершать сьогодні. Було пошкоджено 926 вікон. Станом на зараз 662 вікна вже заклеєли плівкою. Роботи тривають. Електро- та водопостачання відновили до всіх будинків, крім трьох, які пошкоджені найбільше», – повідомив Андрій Садовий.

Окрім того, органи правопорядку охоронятимуть будинки, які зазнали пошкоджень, щоб не допустити нещасних випадків та мародерства.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Більшість збили сили ППО, однак було і попадання в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. У п'яницю вранці, 7 липня, у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Унаслідок удару загинули 10 осіб. Ще понад 40 травмувалися. Руйнувань зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа, 57 автомобілів. Більше 1000 вікон потребують заміни.