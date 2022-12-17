Після скандалу довкола недобудованої школи в Брюховичах, яку колишня місцева влада передала під забудову, у селищі виявили ще один не менш цікавий випадок. Завдяки махінаціям і рішенням суду будівлю іншої недобудованої школи на вулиці Буковій в Брюховичах нещодавно продали на аукціоні. При цьому право приватної власності на будівлю школи зареєструвала нотаріуска, яка паралельно є депутаткою Львівської міськради.

Загалом у цієї школи школи цікава, хоч і не до кінця зрозуміла історія – її почали будувати для громади Брюхович ще у 90-х, майже завершили, але так і не відкрили. За цей час у незавершенного будівництва кілька разів змінювався балансоутримувач, школу намагались офіційно зареєструвати за собою як колишня місцева влада у Брюховичах, так і теперішня у Львові. Тепер ж міськраді доведеться доводити своє право на комунальну школу через суд.

Першим про ситуацію довкола продажу будівлі школи на вул. Буковій повідомив директор департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський. ZAXID.NET дізнався і розповідає деталі цієї справи.

Справа з кількома невідомими

З відкритих джерел про будинок на вул. Буковій, 2 у Брюховичах відомо небагато. Судячи з фотографій у мережі, це двоповерхова будівля з типовим для шкіл плануванням. Ще у 2008 році газета «Львівська пошта» писала, що школа майже готова, але її не збираються вводити в експлуатацію через відсутність грошей на завершальна роботи. Будівництвом цієї школи, за даними журналістів, займалась УГКЦ.

Так виглядає незавершене будівництво початкової школи на вул. Буковій у Брюховичах (фото з майданчика CETAM)

Ми подали запит до Львівської міської ради, щоб отримати документи, які стосуються цієї будівлі. Судячи з отриманої інформації, ще у 1991 році виконавчий комітет Брюховицької селищної ради виділив Львівській архієпархії Києво-Галицької митрополії УГКЦ ділянку площею понад 6 га у Брюховичах, натомість церква мала збудувати школу. Замовником будівництва школи виступала Брюховицька селищна рада, виконавчий комітет якої у 1996 році нібито отримав дозвіл на початок будівництва. Водночас безпосередньо будівельні роботи вели і фінансували приватні компанії: спочатку це була компанія «Глобал Ентерпрайз», а з 1998 року «МЕГ-2».

Будівництво велося доволі кволими темпами, і вже в 2002 році «МЕГ 2» передала зобов'язання на будівництво компанії ПП «Ілона Транс». Фактично «Ілона-Транс» стала вже третьою компанією, яка здійснювала будівництво цієї школи. Втім в певний момент роботи зупинилися і «Ілона-Транс» вирішила повернути будівлю школи на баланс селищної ради. Тож у 2007 році Брюховицька селищна рада отримує лист від фірми «Ілона-Транс» з проханням взяти незавершене будівництво школи на баланс БСР, адже компанія несе «значні витрати на охорону і консервацію» об'єкта. На той момент будівля школи була готова на 90%.

Того ж 2007 року Брюховицька селищна рада приймає рішення зарахувати на свій баланс будівлю початкової школи. Однак рада так і не реєструє право власності на будівлю школи нібито через нестачу частини документів. І з цього моменту у цій історії з'являється пауза на…12 років. Про недобудовану школу, здавалось, забувають. Зрештою, це не єдиний нереалізований проект навчального закладу у селищі.

Колишня секретарка Брюховицької селищної ради Олександра Ощудляк розповіла ZAXID.NET, що вже перед приєднання Брюховищ до Львівської МТГ у селищі вирішили таки взяти недобудовану школу у комунальну власність. Отож в 2019 році Брюховицька селищна рада приймає рішення і таки ставить школу на свій баланс, але зареєструвати право власності знову не вдається.

«Ми зробили всі документи, технічний паспорт і подавали на право власності. Але нам прийшла відмова, тому що не було дозволу на початок будівельних робіт», – розповіла Олександра Ощудляк.

У 2019 році Брюховицька селищна рада приймає рішення взяти на свій баланс недобудовану початкову школу

Махінація з боргами

Після приєднання Брюховичі до Львівської МТГ міська рада провела інвентаризацію всіх об'єктів в селищі і незавершене будівництво школи вирішили поставити на баланс і зареєструвати право власності, повідомив ZAXID.NET директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський. 17 липня 2021 року виконавчий комітет Львівської місьради приймає відповідне рішення. Після цього міські чиновники мали б подати документи на реєстрацію права власності у реєстрі нерухомості. Але оперативно завершити цю справу не вдалося.

Будівля початкової школи у Брюховичах пустувала понад 20 років

«Пригадую, як вперше побачив цю будівлю, то був вкрай здивований, що селищній раді не вдалося її загосподарювати та відкрити за призначенням, адже проблема школи в Брюховичах є загальновідомою. Уявіть собі, що в будівлі все було готове: опалення, паркет, внутрішній ремонт. Закупляй меблі та починай навчання. Звісно, з 2007 року стан будівлі не покращився і зараз вона фактично перебуває у стані "нульового циклу". Одним з варіантів, які ми проговорювали щодо можливого використання цієї будівлі в майбутньому з огляду на будівництво нового корпусу школи, відкрити тут дитсадок», – розповів ZAXID.NET Юрій Лукашевський.

А поки мерія займалась виготовленням і оформленням документів, підприємство «Ілона-Транс» згадало, що колись мало на балансі будівлю в Брюховичах і, вочевидь, вирішило цим скористатись. Поки у мерії тривають бюрократичні моменти, виготовлення та подача документів, Сихівський районний суд розглядає справу, яка визначає подальший розвиток цієї історії.

Тож у жовтні 2021 року суд розглядає позов львівського підприємця Ігоря Іванчишина про стягнення боргу з іншого підприємця Дмитра Трофімова та ПП «Ілона-Транс». Суть цього позову полягає в тому, що Трофімов нібито позичив 60 тис. доларів в Іванчишина, а ПП «Ілона-Транс» було поручителем у цій угоді. Оскільки Трофімов не повернув борг, то тепер Іванчишин вирішив стягнути його через суд спільно з Трофімова та фірми «Ілона-Транс».

20 жовтня суддя Микола Борачок задовольняє цей позов, тобто «Ілона-Транс» разом з Дмитром Трофімовим мають повернути 60 тис. доларів боргу. Але, вочевидь, гроші ніхто нікому не повертає.

Далі стає все цікавіше. Червень 2022 року: Львівська міська рада все ще не отримала права власності на школу, а в Сихівському суді відбувається ще одне важливе засідання. Приватний виконавець Зорян Маковецький подає позов, у якому просить стягнути 60 тис. доларів боргу з фірми «Ілона-Транс» за рахунок майна компанії. При цьому приватний виконавець зазначає, що у цієї фірми «відсутнє будь-яке рухоме майно або грошові кошти, на які можна звернути стягнення; право власності на нерухоме майно за боржником також не зареєстроване». Водночас Зорян Маковецький повідомляє, що фірма «Ілона-Транс» подала заяву, де повідомила, що є власником нежитлової будівлі загальною площею 866 м2 у Брюховичах, хоч «право власності на вказане майно не зареєстроване у встановленому законом порядку». Ця будівля – це та сама школа на вулиці Буковій.

Тобто компанія сама запропонувала стягнути свій борг, продавши майно, яке їй насправді не належить і яке вона повернула на баланс Брюховицької селищної ради ще 15 років тому. У матеріалах цієї судової справи, до речі, не згадується, що йдеться саме про приміщення школи.

Суддя Микола Борачок на засіданні 21 червня знову задовольнив позов у цій справі і попри прийняв рішення таки стягнути борг з ПП «Ілона Транс» за рахунок продажу будівлі школи у Брюховичах.

Ідеальний фінал

Маючи на руках рішення суду, в системі СЕТАМ (майданчик для продажу арештованого і проблемного майна) 1 серпня публікують інформацію про проведення торгів і продаж незавершеного будівництва на вул. Буковій, 2 в Брюховичах. 31 вересня 2022 року переможцем торгів стає ТзОВ «Санні Ленд», яке купляє будівлю за 5,3 млн грн.

А вже на підставі перемоги у торгах 19 вересня 2022 року приватна нотаріуска Олена Пелех реєструє право власності фірми «Санні Ленд». Таким чином приміщення недобудованої комунальної школи у Брюховичах стає власністю приватної компанії.

За словами Юрія Лукашевського, юристи міської ради зараз готують позов до суду, щоб скасувати рішення Сихівського райсуду та результати проведених торгів і остаточно зареєструвати будівлю школи в Брюховичах за Львівською міськрадою.

Реєстрацією права власності на школу у Брюховичах за ТзОВ «Санні Ленд» займалась 54-річна приватна нотаріуска Олена Пелех. З 2020 року вона є депутаткою Львівської міської ради від «Європейської солідарності». Вона ж входила до комісії з ліквідації Брюховицької селищної ради. Олена Пелех має нерухомість в Брюховичах і її депутатські звернення теж нерідко стосуються саме Брюхович. ZAXID.NET звернувся до неї по коментар щодо ситуації довкола школи у Брюховичах, втім депутатка відмовилась спілкуватись з журналісткою.

«Як нотаріус, я вам не маю права нічого говорити, бо згідно ст. 8 Закону України про нотаріат – це таємниця. А як депутат, я з цього приводу зроблю звернення до чиновників ЛМР і тоді надам вам усю вичерпну інформацію», – відповіла Олена Пелех.

Компанія «Санні Ленд», яка стала власником школи у Брюховичах, зареєстрована у травні 2019 року, її власником є львів'янин Андрій Навроцький. Основні види діяльності компанії, згідно з інформацією YouControl, це виробництво електроенергії та вирощування зернових культур. Андрій Навроцький також керує компанією «Індастріал Пропертіз», власником якої є Олексій Фелів – гендиректор юридичної компанії INTEGRITES, яка свого часу фігурувала в корупційній історії.