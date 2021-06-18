Три важливі проекти ЛКП «Зелене місто» – рекультивація Грибовицького сміттєзвалища, зведення сміттєпереробного заводу та компостування органічних відходів. Усі вони цього року отримали неабиякий розвиток – у Грибовичах повним ходом триває перша стадія рекультивації, у Львові готуються до безпосереднього будівництва сміттєпереробного заводу, а компост з отриманих від львів’ян органічних відходів уперше в Україні продали через аукціон. ZAXID.NET поспілкувався з директором ЛКП «Зелене місто» Святославом Євтушенком, аби дізнатися, на яких етапах зараз кожен із проектів.

Сучасний європейський підхід

«У нас є один такий дуже великий проект, який називається «Solid Waste Project». Це проект організації поводження з відходами у місті Львів. Він складається з кількох компонентів. Один із них, звичайно, це будівництво сміттєпереробного заводу, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк, – розповідає Святослав Євтушенко, – Суть проекту полягає в тому, щоб організувати нормальний сучасний європейський підхід до поводження з відходами у місті Львів».

У рамках цього проекту є також досить великий обсяг ґрантової підтримки – уряд Швеції, Франції та чимало інших організацій. Один із складових проекту – будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу. Там сортуватимуть ресурсоцінну вторсировину, органічні відходи перетворюватимуть на компост, а з придатної частини відходів вироблятимуть тверде паливо. В ЛКП «Зелене місто» кажуть: застосування таких технологічних принципів дозволить зменшити на 65-70% об’єм відходів, які доведеться захоронювати. Зараз у Львові роблять все можливе, щоби швидко й вчасно почати будівництво. Безпосередньо приступити до будівельних робіт планують у другому півріччі цього року.

До того ж, комунальне підприємство проводить і зустрічі з місцевими мешканцями, де львів’яни можуть отримати відповіді на все, що стосується сміттєпереробного комплексу та його безпечності.

Так може виглядати майбутній сміттєпереробний комплекс. Візуалізація ЛКП «Зелене місто»

Обрати ідею із низки проектів

Ще одна важлива складова проекту – рекультивація сміттєзвалища у Грибовичах.

«Проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища передбачає дві, так би мовити, стадії. Перша стадія – це технічна рекультивація, те, що відбувається зараз. І біологічна рекультивація. Суть технічної рекультивації полягає в тому, що ми маємо «закрити», так би мовити, сміттєзвалище від впливу навколишнього природного середовища. Відповідно, щоб сміттєзвалище ніяк не впливало на довкілля. Все сміттєзвалище накривається повністю мембраною, там є відповідні технологічні шари, збирається весь біогаз, полігонний газ, який утворюється на сміттєзвалищі, з якого потім генерується електроенергія, яка потім продається за зеленим тарифом», – пояснює Святослав Євтушенко.

Зараз на ділянці активно працює підрядник – консорціум компаній із великими світовим досвідом Goksin Insaat – Hayat Group. Роботи там почали ще торік восени. А на завершення технічного етапу реконструкції залишилося не так уже й багато: закінчити цю стадію планують до середини наступного року.

«Наступний етап називається біологічна рекультивація. Він полягає в тому, що на мембрану накладається геотекстиль, потім дренажні шари, і потім завозиться мінеральний ґрунт. І тоді завозиться рослинний. На нього вже висаджується, відповідно, трава, насаджуються дерева з розвиненою кореневою системою, прокладаються алейки, і створюється зелена зона», – додає Святослав Євтушенко.

І тоді починається найцікавіше. Що ж буде на місці колишнього сміттєзвалища? Зараз в ЛКП «Зелене місто» розглядають низку пропозицій, що реалізувати на ділянці. Наприклад, підрядник, який виконує технічну рекультивацію, пропонує згодом облаштувати там парк вихідного дня. Зараз це питання перебуває на порядку денному.

«Я, звичайно, підтримую думку, що там має бути зелена зона для відпочинку львів’ян», – каже Святослав Євтушенко.

Завершити другу, біологічну стадію рекультивації мають до 2025 року.

Компост (від і) для всіх охочих

Та якщо усі ці проекти готовими зможемо побачити за кілька років, то є те, що вже приносить перші результати: компостувальна станція.

Більшість контейнерних майданчиків Львова мають спеціальні баки для органіки. На 954 локаціях, наприклад, за перші два тижні червня зібрали 108 тонн такого сміття. Туди можна кидати харчові відходи – шкаралупу від сирих яєць, картоплі, шкурки від овочів тощо. Підійдуть і садові відходи. Згодом всю органіку на спеціальній станції перетворюють на компост. І цей продукт можна використовувати як добриво. Компост вперше в Україні продавали з молотка на онлайн-аукціоні: агрофірма «Колос» виграла торги і за 50 тонн заплатила понад 15 тисяч гривень. Ці кошти витратили на придбання тонни кисню в один зі львівських шпиталів, де лікують пацієнтів із ковідом.

Однак не обов’язково купляти компост у таких великих обсягах. Всі охочі можуть придбати трохи менше добрива, зараз воно коштує 62 копійки за кілограм.