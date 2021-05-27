На Грибовицькому сміттєзвалищі проводять технічну рекультивацію. Це перший етап. Цим займається консорціум компаній із великими світовим досвідом Goksin Insaat – Hayat Group. Роботи на сміттєвому полігоні підрядник розпочав восени минулого року. Зараз темпи рекультивації пришвидшили, адже цьому сприяє погода. Тож на полігоні активно вправляються екскаватори, бульдозери і трамбувальна техніка. До рекультивації залучили і півсотні працівників. Це і турки, і українці.

«На цьому етапі проводиться зміна куполу полігону, відповідно, для цього проводяться екскаваторні роботи, які ми почали від жовтня минулого року. Є переміщення мас, щоб зробити його стійкішим, щоб не було обвалів. Після того, як завершать формування профілю куполу полігону, будемо його укривати різними шарами захисних елементів – це геотекстиль та ґрунт. Після цього розпочнуть формувати зелені насадження, які будуть на полігоні», – розповідає представник консорціуму компаній J/V Goksin Insaat – Hayat Group Ахмет Ялчін Язіці.

Технічна рекультивація Грибовицького сміттєзвалища триватиме до середини наступного року.

«Відповідно до укладеної угоди з компанією Goksin – Hayat вартість рекультивації, технічного етапу, становить 17 800 млн євро. Фінансується вона Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках нашого загального проекту Lviv Solid Waste», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

Концепцію поводження з твердими побутовими відходами у Львові розробляла компанія Egis, зокрема будівництво заводу, збір та сортування відходів і рекультивацію сміттєзвалища. У проект закладали найкращі практики Європи. Представники компанії Egis прибули до Львова у жовтні 2016 року і спільно з ЛКП «Зелене місто» почали працювати над проблематикою Львова.

«Я задоволений повернутися сюди. Побачити весь прогрес. І побачити, що все робиться відповідно до тих технічних умов та задумів, які були заплановані. Підрядникам можна поставити хороші оцінки», – говорить проектний директор Egis Крістофер Раунд.

Окрім того, на території полігону ЛКП «Зелене місто» постійно моніторить показники повітря. Там, де працюють люди, заміри проводять кожного тижня, щоб працювати було безпечно.

«Також ми міряємо утворення звалищного газу. Маємо метрологічну станцію, яка проводить заміри постійно. Тобто вона працює цілодобово і передає на комп'ютер усі результати. Так само ми проводимо заміри нашого утвореного фільтрату, і після очистки також. Це проводиться щомісячно. І проводимо заміри по ґрунту і по поверхневих водах. Уже маємо відповіді від міністерства, що всі наші звіти є задовільні, всі показники відповідають їхнім вимогам», – додає начальниця відділу екології та вторсировини ЛКП «Зелене місто» Юлія Шмідт.

Після завершення технічної рекультивації стартуватиме біологічна. Однак наразі ще невідомо, хто її виконуватиме. Серед претендентів також є й консорціум компаній – Goksin Insaat – Hayat Group.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2020 року ЛКП «Зелене місто» отримало від ДАБІ дозвіл на початок будівельних робіт із рекультивації Грибовицького полігону. Рекультивація має тривати п’ять років, після чого на полігоні ростимуть дерева.

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