Підрядник найближчим часом почне роботи, які триватимуть майже два роки

ЛКП «Зелене місто» отримало від ДАБІ дозвіл на початок будівельних робіт із рекультивації Грибовицького полігону ТПВ. Підрядник «J/V GOKSIN INSAAT — HAYAT GROUP» приступить до початку робіт найближчим часом, повідомили у прес-службі ЛМР.

Як пояснив директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко, підрядник має облаштувати бічні схили мас відходів, зробити купол із відпрацьованої маси відходів, а також встановити остаточний шар покриття на схилах, щоб зменшити проникнення дощової води в масу відходів.

«Будуть вжиті заходи для осушення фільтрату в основі маси відходів, забезпечено правильне управління поверхневим стоком зі сміттєзвалища та його ефективне відведення від маси відходів. Також підрядник має гарантувати, що полігонний газ із відходів правильно відкачується і відводиться у спеціальну мережу, а потім видаляється шляхом спалювання», — зазначив Святослав Євтушенко.

За інформацією ЛКП «Зелене місто», ці роботи триватимуть майже два роки.