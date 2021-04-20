У Львові вперше в Україні з аукціону продали компост
Виручені кошти витратять на закупівлю кисню для лікарні, де лікують пацієнтів із ковідом
Сміття стало киснем. І йдеться зовсім не про новітні технології. А про те, як добриво, яке отримали на львівській компостувальній станції, продали з молотка на платформі Prozorro. А за виручені кошти придбають кисень для недужих на коронавірус.
Такий аукціон відбувався вперше в Україні. І на ньому продавали 50 тонн добрива. За них вдалося виручити майже 15,5 тис. грн. Торги виграла агрофірма «Колос».
На виготовлення цього компосту потратили близько двох місяців. А за отримані кошти вдасться придбати тонну кисню в один зі львівських шпиталів, де лікують пацієнтів із ковідом.
«Аукціон виграла агрофірма, основна їхня робота – агробізнес. Але, крім всього, вони займаються і науковою роботою. Тобто вони виготовляють біопрепарати, вони надають послуги з компостування по всій Україні. Це достатньо серйозна компанія і вони мають досить велику кількість патентів», – розповів Святослав Євтушенко, директор ЛКП «Зелене місто».
Цей аукціон також допоміг визначити ціну на компост, адже аналогічної продукції на ринку в Україні наразі немає. Продаж із молотка провели вперше, втім, кажуть – не востаннє.
«Тепер ми знаємо ціну компосту, вона встановлена ринком і тепер ми за ці гроші можемо продавати продукцію», – додав Євтушенко.
Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на початку квітня у Львові вперше виставили на аукціон 50 тонн органічного компосту.
Нагадаємо, на початку 2020 року у Львові почали приймати на компостування садові та харчові відходи. Їх переробляють у спеціальних контейнерах на компостувальній станції на вул. Пластовій, 13. За даними ЛКП «Зелене місто», за рік станція зможе забезпечити переробку 30 тис. тонн окремо зібраних харчових і садових відходів. Готовий компост можна використовувати як добриво. Спочатку його безкоштовно роздавали усім охочим мешканцям.