Компост є продуктом переробки харчових та зелених відходів і безпечний до використання як добриво

Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» вперше виставило на аукціон компост – сировину для добрив, виготовлену з харчових та садових відходів. Аукціон з продажу перших 50 тонн компосту відбудеться 20 квітня.

«Першим етапом будівництва сміттєпереробного заводу є запуск станції компостування органічних відходів. І от сьогодні Львів вже починає продавати сміття на аукціоні. Точніше компост, який виготовляють із харчових та садових відходів», – повідомив у понеділок, 5 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Аукціон з продажу перших 50 тонн компосту відбудеться 20 квітня на електронному майданчику Prozorro.Sale. Початкова ціна продажу лоту – 15 тис. грн (300 грн за тонну).

Зі слів мера, за кошти, які будуть виручені з продажу, мерія планує купити кисень для однієї з лікарень.

Нагадаємо, на початку 2020 року у Львові почали приймати на компостування садові та харчові відходи. Їх переробляють у спеціальних контейнерах на компостувальній станції на вул. Пластовій, 13. За даними ЛКП «Зелене місто», за рік станція зможе забезпечити переробку 30 тис. тонн окремо зібраних харчових і садових відходів.

Готовий компост може використовуватися як добриво. Його раніше передавали для ЛКП «Зелений Львів» для використання у парках та скверах. А також безкоштовно роздавали усім охочим мешканцям. Зараз добриво вперше виставили на аукціон.