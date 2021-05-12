Майже 68% львів'ян підтримують будівництво сміттєпереробного заводу у місті
Соціологи з'ясували ставлення львів'ян до проблеми утилізації сміття
Більшість львів'ян підтримують будівництво сміттєпереробного заводу на території міста. Як свідчать результати дослідження соціологічної агенції Fama, позитивно до будівництва заводу на вул. Пластовій ставляться майже 68% мешканців Львівської ОТГ, а не подобається ця ідея 18,5% львів'ян. Цікаво, що нічого не чули про будівництво сміттєпереробного заводу понад 4% львів'ян.
З'ясовували соціологи і ставлення львів'ян до дій міської влади, спрямованих на вирішення сміттєвої проблеми. Виявилось, що у Львові зараз трішки більше тих, хто позитивно оцінює дії мерії – 35,7% проти 31,9%, які оцінюють такі дії негативно.
У серпні 2020-го у Львові почали встановлювати окремі контейнери для збору органічних відходів. І виявилося, що про сортування сміття і збір органіки знають 63,1% опитаних. Самі сортують сміття вдома 42% опитаних, ще 18,4% не сортують, але готові це робити, а 4,2% не сортують і не готові цим займатися.
P. S. Дослідження агенції Fama проводилося на замовлення ZAXID.NET. Збір даних тривав у період із 3 по 9 квітня 2021 року. Всього опитано 800 повнолітніх мешканців Львівської ОТГ. Теоретична похибка репрезентативності даних з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25% або 75%, 2,1% – для показників, близьких до 10% або 90%, 1,5% – для показників, близьких до 5% або 95%, 0,7% – для показників, близьких до 1% або 99%.