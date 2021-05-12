Більшість львів'ян підтримують будівництво сміттєпереробного заводу на території міста. Як свідчать результати дослідження соціологічної агенції Fama, позитивно до будівництва заводу на вул. Пластовій ставляться майже 68% мешканців Львівської ОТГ, а не подобається ця ідея 18,5% львів'ян. Цікаво, що нічого не чули про будівництво сміттєпереробного заводу понад 4% львів'ян.

З'ясовували соціологи і ставлення львів'ян до дій міської влади, спрямованих на вирішення сміттєвої проблеми. Виявилось, що у Львові зараз трішки більше тих, хто позитивно оцінює дії мерії – 35,7% проти 31,9%, які оцінюють такі дії негативно.

У серпні 2020-го у Львові почали встановлювати окремі контейнери для збору органічних відходів. І виявилося, що про сортування сміття і збір органіки знають 63,1% опитаних. Самі сортують сміття вдома 42% опитаних, ще 18,4% не сортують, але готові це робити, а 4,2% не сортують і не готові цим займатися.

P. S. Дослідження агенції Fama проводилося на замовлення ZAXID.NET. Збір даних тривав у період із 3 по 9 квітня 2021 року. Всього опитано 800 повнолітніх мешканців Львівської ОТГ. Теоретична похибка репрезентативності даних з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25% або 75%, 2,1% – для показників, близьких до 10% або 90%, 1,5% – для показників, близьких до 5% або 95%, 0,7% – для показників, близьких до 1% або 99%.