На ремонт балконів у Львові у 2023 році передбачили 2 млн грн

Львівська міська рада затвердила спеціальну програму підтримки співвласників багатоквартирних будинків, якою можуть скористатися власники індивідуальних балконів, які перебувають в аварійному стані. Програмою можуть користуватися і містяни, які не мешкають у пам'ятках архітектури. У прес-службі ЛМР, у середу, 23 серпня, повідомили, що ремонтуватимуть балкони відбуватиметься на умовах співфінансування: 80% оплачує місто, а 20% мешканець.

«Балкон є власністю мешканця. І це накладає відповідні зобов'язання. Попри це місто підготувало програму, яка розширює можливості співфінансування ремонтів балконів. У Львові є приблизно 380 тисяч балконів, відтак це потребуватиме значних коштів, які нам треба буде резервувати у бюджеті на наступний рік. Але інших варіантів немає, бо багато балконів в поганому стані. Часто люди, користуючись балконом, забувають, що балкон – їхній, і думають, що хтось інший має їм його відремонтувати», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Заступниця мера Ірина Маруняк розповіла, що у кожному районі міста створили відповідні робочі групи, які обстежують балкони. Завершити перевірку мають до жовтня.

«На райони міста виділено приблизно по 2 млн грн. Відтак ще цього року можна відремонтувати певну кількість балконів», – зазначила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, що раніше співфінансування ремонту працювало лише для об'єктів історичної спадщини.