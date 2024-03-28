Парковку на впроти залізничного вокзалу у Львові обслуговує «Укрзалізниця»

Депутати Львівської міської ради від фракції «Європейська Солідарність» звернулися до міського голови Андрія Садового з проханням врегулювати проблему з паркуванням на території залізничного вокзалу та стихійною автостанцією. Відповідне звернення озвучила депутатка Олена Пелех під час пленарного засідання 28 березня.

Вона зауважила, що поруч із головним залізничним вокзалом є дві земельні ділянки, що перебувають в державній власності і користуванні «Укрзалізниці». Одну з них використовують як паркінг, а іншу – як стихійну автостанцію. Однак через відсутність вільних місць для паркування львів'яни та гості міста не мають можливості розрахувати свій час, що приводить до запізнень на потяги чи автобуси. Також пошуки паркомісця є проблемою для людей з інвалідністю та батьків із дітьми.

Олена Пелех просить звернутися до прем’єр-міністра та інших державних посадовців за можливістю врегулювання спільного використання двох державних ділянок, аби львів’яни та гості міста могли паркувати там свої авто, а також врегулювати діяльність стихійної автостоянки.

Своєю чергою, Андрій Садовий повідомив, що це питання вже неодноразово обговорювалось із «Укрзалізницею». Установа неодноразово відмовлялась надавати інформацію про суму доходів від діяльності паркінгу.

«Я їм запропонував – те, що ви збираєте, громада готова вдвічі більше вам дати, щоб ви могли покрити свої видатки, а ми могли оперувати це як місто і порядку буде набагато більше. Глуха стіна. І в результаті є мільйон проблем», – сказав мер Львова.

Депутат від ЄС Олексій Різник запропонував звернутися до Львівської ОВА, яка є розпорядником земель у області, з проханням передати ділянку в сервітутне користування міської ради. Таким чином місто могло б оперувати цією ділянкою як парковкою.

Додамо, що ZAXID.NET також звертався до «Укрзалізниці» з проханням назвати суму доходів від функціонування паркінгу. У відповідь на інформаційний запит товариство назвало цю інформацію непублічною.

Нагадаємо, під час реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом Львова у 2018-2020 роках під сквером планували побудувати підземну парковку за кошти інвестора, однак згодом від цієї частини проекту тимчасово відмовились, натомість відремонтувавши сквер.