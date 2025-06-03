Із початком нового навчального року, із 1 вересня 2025 року, українським вчителям збільшать надбавки до зарплати – мінімум до 2000 грн. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків під час брифінгу застеріг місцеві громади від маніпуляцій.

Із січня 2025 року вчителі щомісячно отримують мінімум 1000 грн доплати (1300 грн до сплати податків) за роботу в несприятливих умовах. Із 1 вересня сума щомісячної надбавки зросте до мінімум 2000 грн (2600 грн до сплати податків). Андрій Сташків наголосив, що мінімальні доплати отримають усі вчителі, навіть якщо у них незначне педагогічне навантаження. Якщо ж вчитель працює понад ставку, то отримає більше.

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«Важливо розуміти, що ця доплата є обов’язковою для всіх вчителів, для всіх педагогічних працівників наших шкіл, незалежно від того, чи є гроші в громадах чи ні. Адже це окрема субвенція, яка має свій фонд, вона окремо розраховується для кожного педагогічного працівника і надходить з державного бюджету до місцевих бюджетів», – сказав заступник міністра освіти.

За словами Андрія Сташківа, у окремих громадах фіксують випадки, коли вчителям зменшують інші доплати, щоб компенсувати ріст зарплати, таким чином зарплата у них фактично не збільшується. Він також розповів, що є громади, які не можуть зібрати сесію, щоб прийняти субвенцію на доплати вчителям. Заступник міністра назвав такі випадки неприпустимими та заявив, що МОН реагує на такі факти та працює із громадами.