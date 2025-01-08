Доплати педпрацівникам сягатимуть 2166 гривень

Розмір щомісячних доплат педагогічним працівникам залежатиме від обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, пише «Ocвiтopiя».

Відповідно до роз’яснень МОН, щомісячна виплата не може бути нижчою 1300 грн з січня та 2600 грн з вересня 2025 року (до сплати податків).

Доплати отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти усіх типів:

початкової школи,

гімназій,

ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти,

спеціальних шкіл,

навчально-реабілітаційних центрів, включно із структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).

Доплату встановлюють усім педагогічним працівникам, зокрема і тим, хто працює за сумісництвом (робота у вільний від основної роботи час). Зазначена доплата є частиною заробітної плати, отже вона зменшується під час лікарняних та відпусток, адже відпрацьований неповний місяць.

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Приклади розрахунку доплат, наведені у документі МОН:

вчитель, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, — розмір доплати 1805,56 грн;

вчитель, який має навчальне навантаження 20 годин на тиждень, та працює за сумісництвом вихователем на групі подовженого дня на 0,5 ставки — розмір доплати 1444,44 грн як вчителю та 650 грн як вихователю (разом 2094,44 грн);

вчитель опорної школи, який має навчальне навантаження в опорному закладі та його філіях 16, 4 і 5 годин на тиждень — розмір доплати 1805,56 грн залежно від загального навчального навантаження в опорному закладі та його філіях. Аналогічну норму застосовують, якщо вчитель в одному закладі загальної середньої освіти має навантаження з декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів);

асистент вчителя (навантаження 25 годин на тиждень) та працює за сумісництвом вихователем на групі подовженого дня на 0,5 ставки – розмір доплати 1300 грн як асистенту вчителя та 650 грн як вихователю (разом 1950 грн);

практичний психолог на ставку, який має 12 годин на тиждень навантаження як вчитель, – розмір доплати 1300 грн як практичному психологу та 866,67 грн як вчителю (разом 2166,67 грн);