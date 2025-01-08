Розмір «вчительської тисячі» залежатиме від навантаження педагогів: роз’яснення МОН
Розмір щомісячних доплат педагогічним працівникам залежатиме від обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, пише «Ocвiтopiя».
Відповідно до роз’яснень МОН, щомісячна виплата не може бути нижчою 1300 грн з січня та 2600 грн з вересня 2025 року (до сплати податків).
Доплати отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти усіх типів:
- початкової школи,
- гімназій,
- ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти,
- спеціальних шкіл,
- навчально-реабілітаційних центрів, включно із структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).
Доплату встановлюють усім педагогічним працівникам, зокрема і тим, хто працює за сумісництвом (робота у вільний від основної роботи час). Зазначена доплата є частиною заробітної плати, отже вона зменшується під час лікарняних та відпусток, адже відпрацьований неповний місяць.
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Приклади розрахунку доплат, наведені у документі МОН:
- вчитель, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, — розмір доплати 1805,56 грн;
- вчитель, який має навчальне навантаження 20 годин на тиждень, та працює за сумісництвом вихователем на групі подовженого дня на 0,5 ставки — розмір доплати 1444,44 грн як вчителю та 650 грн як вихователю (разом 2094,44 грн);
- вчитель опорної школи, який має навчальне навантаження в опорному закладі та його філіях 16, 4 і 5 годин на тиждень — розмір доплати 1805,56 грн залежно від загального навчального навантаження в опорному закладі та його філіях. Аналогічну норму застосовують, якщо вчитель в одному закладі загальної середньої освіти має навантаження з декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів);
- асистент вчителя (навантаження 25 годин на тиждень) та працює за сумісництвом вихователем на групі подовженого дня на 0,5 ставки – розмір доплати 1300 грн як асистенту вчителя та 650 грн як вихователю (разом 1950 грн);
- практичний психолог на ставку, який має 12 годин на тиждень навантаження як вчитель, – розмір доплати 1300 грн як практичному психологу та 866,67 грн як вчителю (разом 2166,67 грн);
- директор закладу загальної середньої освіти на ставку, який має 9 годин на тиждень навантаження як вчитель, – розмір доплати 1300 грн як директору та 650 грн як вчителю (разом 1950 грн).