Професійне вигорання вчителів впливає й на дітей, зокрема їхню мотивацію до навчання

Роботу українського вчителя не можна назвати високооплачуваною, але часом йому доводиться працювати понаднормово та вирішувати конфліктні ситуації. Сайт «Нової української школи» спільно з психологинею розповідає, як розпізнати ознаки професійного вигорання, запобігти цьому стану та як із ним впоратись.

Психологиня Тетяна Ширяєва розповідає, що професійне вигорання – це не просто втома, а стан хронічного емоційного виснаження. До вигорання вчителя може призвести значне емоційне навантаження через постійну роботу із дітьми, батьками, колегами. Серед причин також – багатозадачність та постійний брак часу.

Ознаками професійного вигорання вчителів є:

Постійна втома – коли відчуття виснаження не зникає навіть при достатньому сні та відпочинку. Дратівливість, байдужість, емоційна реакція на дрібниці. Відсутність бажання працювати. Фізичні сигнали: часті захворювання, головний біль, порушення сну та/чи апетиту.

Вчителі можуть помітити ознаки професійного вигорання через відсутність зворотного зв’язку від учасників освітнього процесу, відсутність місця для відпочинку чи постійне очікування високих результатів та вимогливість. Вигорання не настає раптово, його причиною є стрес та перевантаження, яке вчитель відчуває тривалий час.

«Якщо після канікул ви не відчуваєте полегшення, робота викликає відразу чи байдужість, а до учнів – злість або холодність, це вже сигнал», – наголошує психологиня Тетяна Ширяєва.

Як вчителю запобігти професійному вигоранню:

Робіть паузи на відпочинок – знаходьте час (бодай 15 хвилин) на відпочинок під час роботи, змінюйте фокус уваги.

Помічайте свої емоції та за потреби звертайтесь по допомогу.

Пригадайте свою мотивацію, чому ви обрали цю професію, що в ній є цінного саме для вас.

Обмежуйте надмірні зобов’язання та не беріть на себе відповідальність за «всіх і все».

Атмосфера у колективі – робіть паузи на каву з колегами, діліться досвідом та підтримуйте одне одного.

Під час відпочинку на вихідних чи у відпустці психологиня радить вчителям повністю забувати про роботу. Якісному відновленню сприятиме сон, улюблені заняття та хобі, прогулянки, подорожі.

Якщо людина переживає професійне вигорання, говорить про втому та стає замкненою, ви можете їй допомогти. Не залишайте її наодинці із труднощами – навіть якщо ви не можете суттєво допомогти, дайте відчути, що людина не сама. Дякуйте та помічайте її роботу.

Для запобігання професійному вигоранню вчителів у школах можна облаштовувати зону для їхнього відпочинку, уникати нав’язування додаткових обов’язків, дозволяти самостійно планувати темп і спосіб виконання завдань.

Професійне вигорання вчителів впливає й на дітей, зокрема їхню мотивацію до навчання та комфорт.

«Це не означає, що кожен вчитель, який перебуває на межі вигорання, погано виконує свою роботу – навпаки, частина причин вигорання, ймовірно, полягає в перевтомі, що викликана надзвичайно хорошим та відповідальним виконанням обов’язків», – наголошує Тетяна Ширяєва.