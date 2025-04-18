Додаток буде корисним для батьків і педагогів

Для стабілізації емоційного стану і покращення самопочуття і психічного здоровʼя дітей створили застосунок, який містить 365 практик, повідомляє «Освіторія» з посиланням на UNICEF Ukraine.

Вправи для ранку, вечора, навчання, відпочинку чи моментів стресу напрацювала дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз. Щоб виконувати вправи, не треба спеціальної підготовки. Вони базуються на практиках «заземлення», дихання, тілесного усвідомлення, уважності, міжпівкулевої взаємодії та гри.

У застосунку є герой Моментал – гнучкий персонаж, який змінюється залежно від стану користувача і надає ментальну підтримку.

«Практики можна використовувати в дитячому садочку чи школі, коли потрібно перефокусувати увагу дітей чи допомогти їм заспокоїтись, сконцентруватись. Іноді “Моментал” каже: “Емоції – це хвилі. Вони приходять і йдуть. Ти – як берег чи хвилеріз, зможеш їх витримати”. Це готовий інструмент для освітян, психологів, батьків і просто для дорослих», – пояснила Світлана Ройз.

Застосунок «Моментал» можна завантажити безоплатно – для iOS та Android.